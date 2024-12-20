Пленный солдат ВСУ сообщил о расстрелах в Курской области под видом российских военных

Tекст: Елизавета Шишкова

«Был взвод пулеметчиков, их там было около десятка человек. Они под видом российских солдат заходили в села и расстреливали мирное население, жителей, так же солдат, всех, кого не лень. [Я тоже] расстреливал», – рассказал он.

Он также отметил, что командование отправляет в Курскую область всех возможных солдат, так как позиции удержать не удается. Никитченко сообщил, что за неделю украинская сторона потеряла более 500 человек, передает ТАСС.

Кроме того, он упомянул, что не видел убийства пленных россиян, но подозревает, что они имели место. Никитченко добавил, что пленных забивали палками и стреляли в них на территории командного блиндажа, куда рядовым солдатам вход был запрещен. Эти действия оставались незамеченными и бесконтрольными.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Григорий Шинкарев сообщил о пытках за отказ убивать русских в приграничном районе Курской области.

Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, призванный из мест лишения свободы, признался в расстреле гражданских на Украине по приказу командования.

Военнослужащие ВСУ в августе 2024 года расстреливали гражданские машины, пытавшиеся эвакуироваться по мосту в Кореневском районе Курской области.