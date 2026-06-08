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Россия отвергла «альтернативные схемы» будущего Палестины
Попытки правительственных структур Запада навязать региону сомнительные инициативы по разделу палестинских территорий полностью противоречат международному праву и воле арабских стран, сказано в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.
Она отметила, что западные структуры возрождают сомнительные варианты будущего Палестины, которые предполагали ассоциацию палестинских территорий c сопредельными арабскими государствами.
«Никакой новизны в данных вбросах нет. Подобные идеи звучали ранее и были категорически отвергнуты как палестинским народом, так и арабскими странами. История доказала абсолютную несостоятельность таких инициатив», – подчеркнула дипломат в опубликованном на сайте МИД заявлении.
Авторы таких концепций пренебрегают волей народов Ближнего Востока и исповедуют неоколониализм. Вместо опасных экспериментов необходимо запустить прямые палестино-израильские переговоры. Сторонам следует обсудить окончательный статус территорий и параметры создания двух независимых государств, заявила Захарова.
«Единственная жизнеспособная альтернатива – налаживание скоординированных международных и региональных усилий» – отметила она.
Действия в обход арабских стран обречены на провал, особенно на фоне обострения ситуации из-за недавнего нападения США и Израиля на Иран. Российская сторона выступает за историческую справедливость и создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.
Для достижения стабильности внешним силам необходимо строго соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН. Именно для решения этих задач Москва предложила созвать международную конференцию по Ближнему Востоку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров сообщил, что на палестинских территориях ликвидируются намеки на создание государства, он также назвал создание независимой Палестины главным условием ликвидации очага экстремизма на Ближнем Востоке.
Reuters сообщило, что США угрожают аннулированием виз дипломатам Палестины при ООН.