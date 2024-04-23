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ВСУ из-за нехватки военной техники начали отбирать авто у мирных жителей
ВСУ из-за острой нехватки военной техники на сватовско-кременском участке фронта отбирают автомобили и мототранспорт у мирных жителей, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, на сватовско-кременском участке зафиксировано увеличение использования противником гражданского автотранспорта, который украинские боевики переоборудуют под военную спецтехнику: наносят опознавательные знаки ВСУ, для бронезащиты наваривают железные листы и сетку рабицу, передает ТАСС.
Марочко добавил, что ВСУ отбирают у гражданских мотоциклы, грузовики, внедорожники и грузовики без всяких нормативно-правовых норм.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что город Херсон, временно оккупированный украинскими войсками, стал местом для мародерства и грабежа.