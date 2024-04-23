ВСУ из-за нехватки военной техники начали отбирать авто у мирных жителей

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на сватовско-кременском участке зафиксировано увеличение использования противником гражданского автотранспорта, который украинские боевики переоборудуют под военную спецтехнику: наносят опознавательные знаки ВСУ, для бронезащиты наваривают железные листы и сетку рабицу, передает ТАСС.

Марочко добавил, что ВСУ отбирают у гражданских мотоциклы, грузовики, внедорожники и грузовики без всяких нормативно-правовых норм.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что город Херсон, временно оккупированный украинскими войсками, стал местом для мародерства и грабежа.