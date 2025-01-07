Российские школьники в 2024 году завоевали 42 награды на олимпиадах

Россия вошла в число лидеров по наградам на международных школьных олимпиадах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские школьники в 2024 году завоевали 42 награды на международных олимпиадах, сообщает РИА Новости. По итогам состязаний Россия вошла в пятерку ведущих стран. В числе наград 31 золотая, 9 серебряных и 2 бронзовые медали, что подчеркивает высокий уровень подготовки российских участников.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что успехи школьников свидетельствуют о богатстве талантов в России и качестве их подготовки. Ученики приняли участие в восьми основных международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. Для подготовки команд были организованы учебно-тренировочные сборы на базе ведущих российских вузов и школ.

Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что в России активно развивается олимпиадное движение. Всероссийская олимпиада школьников в этом году объединила около 7 млн обучающихся, что свидетельствует о значительном интересе к интеллектуальным состязаниям среди молодежи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские школьники завоевали шесть медалей на Китайской национальной олимпиаде по математике в Нинбо, включая четыре золотые и две серебряные награды. Российская команда стала победителем Международной олимпиады по экологическим вопросам в Сириусе, обойдя соперников из шести стран.