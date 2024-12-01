Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес это уловил и принялся штамповать такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».2 комментария
Российские школьники победили на олимпиаде по математике в Китае
Российская команда завоевала четыре золота и два серебра на математической олимпиаде в Китае
Российские школьники завоевали шесть медалей на Китайской национальной олимпиаде по математике в Нинбо, включая четыре золотые и две серебряные награды.
Российские школьники одержали блестящую победу на 40-й Китайской национальной олимпиаде по математике, передает «РИА Новости». Все шесть участников российской команды получили медали: четыре золотые и две серебряные. Руководителем команды выступил Кирилл Сухов, учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 в Петербурге.
Китайская национальная олимпиада по математике ежегодно привлекает лучших молодых математиков из Китая, Гонконга, Макао, Сингапура и России. Российская команда участвует в этом престижном соревновании с середины 90-х годов и традиционно показывает высокие результаты.
На сайте Минпросвещения уточняется, что для российских школьников эта олимпиада является важной тренировочной площадкой перед Международной математической олимпиадой (IMO), которая пройдет летом 2025 года в Австралии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин поздравил учителей и преподавателей математики с профессиональным праздником, отметив их вклад в развитие отечественного образования, а также российские школьники завоевали золотые и серебряные медали на олимпиаде по математике в Осло.