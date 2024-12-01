30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.13 комментариев
Мишустин отметил достижения российских математиков
Мишустин поздравил математиков с профессиональным праздником
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил учителей и преподавателей математики с профессиональным праздником и отметил их высокий уровень профессионализма и вклад в развитие отечественного образования.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил преподавателей и учителей математики с их профессиональным праздником, сообщает ТАСС. В своей телеграмме он отметил важность математического образования и профессионализм педагогов, подчеркнув, что эти качества подтверждаются победами российских студентов на международных олимпиадах.
Мишустин также напомнил о вкладе Николая Лобачевского, в честь которого учрежден День математика. Лобачевский, как основоположник неевклидовой геометрии, приобрел мировую известность за свои исследования, которые сегодня находят применение в таких стратегических отраслях, как авиация, ракетостроение и ядерная физика.
Премьер-министр подчеркнул, что математика играет ключевую роль во многих областях, способствуя научно-техническому прогрессу. Он выразил благодарность учителям и преподавателям за их преданность и за то, что они помогают молодому поколению полюбить математику. Мишустин пожелал работникам сферы новых достижений и крепкого здоровья.