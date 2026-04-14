Лавров и глава МИД ОАЭ призвали остановить конфликт на Ближнем Востоке
В ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств России и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла бен Заид подчеркнули необходимость немедленного прекращения всех боевых действий на Ближнем Востоке.
Сергей Лавров и Абдалла бен Заид обсудили ситуацию на Ближнем Востоке по телефону. В ходе разговора стороны выступили за немедленное прекращение и невозобновление всех боевых действий в регионе, говорится в сообщении на сайте МИД.
Собеседники подчеркнули необходимость продолжения политико-дипломатических усилий для выхода из кризиса, который возник после неспровоцированного нападения США и Израиля на Иран, говорится в сообщении российского МИДа. Оба министра отметили важность дипломатического подхода для стабилизации обстановки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор. Стороны обсудили дипломатические усилия по стабилизации обстановки в регионе. Иранское внешнеполитическое ведомство сообщило о состоявшемся контакте между министрами.