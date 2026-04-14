Лавров и глава МИД ОАЭ призвали остановить конфликт на Ближнем Востоке

Tекст: Елизавета Шишкова

Сергей Лавров и Абдалла бен Заид обсудили ситуацию на Ближнем Востоке по телефону. В ходе разговора стороны выступили за немедленное прекращение и невозобновление всех боевых действий в регионе, говорится в сообщении на сайте МИД.

Собеседники подчеркнули необходимость продолжения политико-дипломатических усилий для выхода из кризиса, который возник после неспровоцированного нападения США и Израиля на Иран, говорится в сообщении российского МИДа. Оба министра отметили важность дипломатического подхода для стабилизации обстановки.

