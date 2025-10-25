Президента Румынии освистали на входе в здание Национального театра в Яссах

Tекст: Мария Иванова

Президента Румынии Никушора Дана встретили у входа в Национальный театр в Яссах громкими протестами, сообщает News.ro.

Инцидент произошел на фоне торжественной церемонии в честь 165-летия Университета имени Александра Иоана Кузы и Университета искусств имени Джордже Энеску.

Как отмечает портал, десятки собравшихся освистали президента, выкрикивая лозунги «Позор!», «Предатель!» и «Уезжай на Украину!». Один из мужчин обратился к Данe с возгласом: «Ты самый слабый президент!», передает РИА «Новости».

Сам Никушор Дан предпочел не реагировать на предъявленные обвинения. Он помахал протестующим рукой и, не вступая в диалог, прошел внутрь здания театра для участия в церемонии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Румынии Никушор Дан растерялся перед почетным караулом на церемонии и не сразу понял, куда двигаться.

В октябре он допустил возможность вступления Приднестровья в Евросоюз в составе Молдавии. Дан также объяснил подозрения во вмешательстве в выборы «интуицией».