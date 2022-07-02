России надо следить за Норвегией

Едва только набрала силу тема будущего транзита в Калининград, как очередной неприятный сюрприз преподнесла Норвегия. До сих пор снабжение российских посёлков на Шпицбергене осуществлялось через норвежский порт Тромсё. Однако северяне во исполнение санкций закрыли единственный пограничный переход на российской границе. И теперь порядка 500 российских граждан, занимающихся добычей угля и иной деятельностью на арктическом архипелаге, рискуют остаться без товаров первой необходимости.

И вопрос стоит очень серьёзно. Дело может оказаться даже хуже, чем с Калининградом. На Литву можно хоть как-то повлиять через Евросоюз. Но Норвегия – не член ЕС, и к тому же государство куда более богатое и самодостаточное, чем прибалты. (Зато давний член НАТО). И если российский эксклав можно снабжать по Балтике через нейтральные воды, то к берегам Шпицбергена (если придётся) военный конвой просто так не пошлёшь. Его окружают норвежские воды, и появление в них российских военных кораблей может трактоваться северянами, как угодно.

Впрочем, ссылаясь на необходимость выполнения санкций, норвежцы откровенно нарушают взятые на себя обязательства. Ещё договор 1920 года определял, что Советская Россия (потом СССР и РФ) имеет все права на ведение хозяйственной деятельности в районе Шпицбергена. И на вполне законных основаниях занимается там добычей угля и рыбным промыслом. Санкции – санкциями, но международное право стоит выше односторонним образом введённых ограничений. Как бы того Норвегии ни хотелось.

И дело не исчерпывается исключительно доставкой необходимых грузов в российские посёлки. Россия не признаёт введения Норвегией в одностороннем порядке ещё в 1977 году рыбоохранной зоны в районе Шпицбергена. Основываясь на этой норме, норвежская береговая охрана неоднократно задерживала российские суда, ловящие рыбу в этом районе. Российско-норвежский договор 2010 года данный вопрос не урегулировал. Учитывая нынешнее обострение отношений, история может повториться вновь и вновь.

В принципе, для того, чтобы обратить внимание на Норвегию, достаточно просто одного факта. Это соседняя с нами страна, входящая в НАТО. Живописные норвежские фьорды годами используются как место швартовки американских и иных подводных лодок. В находящемся недалеко от российской границы местечке Вардё стоит американский радар, способный «просвечивать» значительную часть территории России. Сейчас США как раз занимаются его модернизацией – и понятно, что не против Ирана или КНДР.

Одна из важнейших тем последних месяцев – вступление в НАТО Финляндии и Швеции. К тому, что они вот-вот пополнят ряды Североатлантического альянса, явно приложила руку Норвегия. Ещё в 2020 году она заключила с ними военный союз, который уже означал их теснейшее втягивание в орбиту НАТО. В самих переговорах важнейшую роль сыграл генсек альянса Йенс Столтенберг – в прошлом многолетний премьер-министр Норвегии, прекрасно понимающий, зачем финны и шведы понадобятся руководимому им союзу.

Отдельный вопрос – наличие в Норвегии немалых запасов нефти и газа. Уже в силу этого королевство выступает как один из конкурентов России за рынки сбыта. Многие европейские страны (особенно Польша и страны Прибалтики) видят в норвежском газе альтернативу российскому. Правда, норвежский пример Йонас Гар Стёре дал понять, что его страна не в состоянии восполнить те объёмы, что поставляет Россия. Тем не менее, это ещё один повод пристально следить за норвежской политикой.

Норвегия в состоянии испортить России жизнь и по «спортивной» части. Её представители являются одними из главных законодателей мод в зимних видах спорта, да и на летних Олимпиадах исправно выигрывают 10-12 медалей. Возможность выступать для российских лыжников и биатлонистов в значительной степени находится в руках норвежских спортивных чиновников, годами прикрывающие соотечественников с их «терапевтическими исключениями». Захотят ли они пускать своих российских конкурентов? Пока явно не хотят.

На первый взгляд может показаться, что Норвегия всё это делает не сама, а исключительно по воле США и Британии. Конечно, норвежцы тесно связаны с англосаксонскими державами, однако иногда говорят им «нет». Например, в 2005 году Норвегия вывела войска из Ирака, и сделал это… Йенс Столтенберг. Именно нынешний генсек НАТО, будучи премьером северного королевства, пошёл против американцев и англичан. Да и в целом норвежцы достаточно осторожно относятся к тому, чтобы напичкать Арктику оружием массового поражения.

К слову, заключение Норвегией в 2010 году договора о границе с Россией в США не очень-то приветствовали. Тем не менее, данный документ Сергей Лавров и нынешний премьер Стёре (тогда глава МИД) подписали. Уже в 2018 году, когда отношения России и коллективного Запада были хуже некуда, двум государствам удалось достичь договорённости о точном разграничении прибрежных вод Баренцева моря. Так что знак равенства между совсем недоговороспособной Литвой и Норвегией явно ставить нельзя.

Личность Столтенберга – ещё один сюжет, способный так или иначе привлекать внимание к Норвегии. Его назначили генсеком НАТО во многом ввиду его богатого политического опыта. В отличие от многих современных европейских политиков, его как раз не назовёшь «серостью». Конечно, о его симпатиях к России говорить не приходится и близко, но к числу ястребов-русофобов он не принадлежал и не принадлежит. А у руля Норвегии сейчас как раз стоят его соратники.

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Если посмотреть на отношение к нам Норвегии сегодня – оно лучше, чем у остальных стран Северной Европы. Острота высказываний о России норвежских политиков в целом сопоставима не с Британией и Польшей, а с Германией и Францией. Норвежская крайне правая Партия прогресса, крайне левые Рабочая и Социалистическая левая партия в той или иной мере, относятся к России с симпатией. На фоне других европейских (и не только) стран и степень подобострастия к США в Норвегии тоже не кажется зашкаливающей.

Наконец, Норвегия остаётся примером в плане того, как можно использовать нефтегазовые доходы. Её государственные фонды аккумулируют средства, получаемые от продажи нефти и газа, и они идут как на социальные нужды, так и на инвестиции. За счёт этих средств норвежцам с нуля удалось создать передовые отрасли в промышленности и электронике. Они производят уникальные буровые, работающие в полярных широтах, у них прекрасное судостроение. Этому совершенно не грех поучиться, и полезный опыт перенять.

То, что норвежская политика мало представлена в нашем информационном пространстве, кажется неверным. Эта страна явно заслужила к себе большее внимание России, чем сейчас – как в плане исходящих с её стороны угроз, так и в вопросах сохранения хоть какого-то диалога с Западом. Норвегия уже в силу географии – один из главных наших выходов на Запад. Так что от этой страны кое-что, да зависит.