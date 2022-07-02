России надо следить за Норвегией

Взгляд
2 июля, суббота  |  Последнее обновление — 12:50  |  vz.ru
Разделы

Почему государство сознательно отказалось от денег Газпрома

Газпром обвалил собственные акции и фондовый рынок Ведомости/ТАСС
Отказ акционеров Газпрома выплачивать дивиденды за лучший в его истории финансовый 2021 год вызвал бурю не только на фондовых рынках, но и среди населения. Ведь Газпром – одна из крупнейших российских компаний, а главным получателем этих дивидендов является государство. Почему же государство впервые за 23 года не одобрило выплату себе же сотен миллиардов рублей от газовой монополии?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Литва лишилась тормозов в отношении Калининграда

Блокада Калининграда со стороны Литвы вызвала недовольство Берлина Виталий Невар/ТАСС
Берлин недоволен блокадой, которую Вильнюс организовал Калининграду. По данным немецких СМИ, правительство ФРГ настаивает на том, чтобы Литва изменила позицию в данном вопросе. При этом, как считают эксперты, власти литовской республики склонны к тому, чтобы не прислушаться к коллегам из Берлина по целому ряду причин. О каких именно причинах идет речь и как к этому относиться России? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
Перейти в раздел…

Командовать войсками НАТО в Европе выбран знаток червяков и России

Генерал Каволи свободно владеет русским языком REUTERS/Kacper Pempel
1 июля вступил в должность новый командующий войсками НАТО в Европе и одновременно командующий войсками США в Европе. 58-летний генерал Кристофер Каволи сам по себе фигура неординарная, но его назначение может свидетельствовать также и о серьезных изменениях в стратегии НАТО и США на европейском театре. Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

России надо следить за Норвегией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
История с блокировкой Норвегией снабжения российских поселков на арктическом архипелаге Шпицберген заставила обратить внимание на соседнее с нами северное королевство. Есть устойчивое ощущение, что мы его недооцениваем. Подробности...

Железный занавес ударит по Европе больше, чем по России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Евросоюз принял решение отгородиться от России – экономически, политически и даже культурно. Но вопрос в том, кому от этого хуже. Есть подозрение, что не России. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Военная математика на стороне России

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В разгар Первой мировой британский математик Фредерик Ланчестер разработал систему уравнений для определения исхода боя двух сражающихся сторон. Эта методика многократно проверена в буквальном смысле в бою. Подробности...
Обсуждение: 66 комментариев
Перейти в раздел…

Россия потеряла Аляску из-за коррупции

Сербия назначила войну на октябрь

Блокада Шпицбергена: главное

Перейти в раздел…

Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
Подробности...

Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
Подробности...

Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Где в Москве должна появиться площадь Площадь Луганской Народной Республики?
  • У посольства Великобритании

  • У консульства Германии

  • Между посольствами Литвы и Бельгии

  • У другого посольства (предложите в комментарии)
Что вы переносите легче?
  • Сильную жару

  • Сильный холод
Вы слушали песни «Ласкового мая»?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о скором окружении ВСУ в Лисичанске
    Позицию ЕС по транзиту в Калининград в Литве сочли поражением Начальник Генштаба проверил группировки войск на Украине На Западе предупредили о переходе мирового лидерства от G7 к БРИКС Стало известно о применении бесшумного миномета «Галл» против украинских диверсантов
    Россия вышла из частичных соглашений Совета Европы В Швеции заявили о «неприятном сюрпризе» от Эрдогана перед вступлением в НАТО США выделили Украине новый пакет военной помощи В Хургаде акула откусила туристке руку и ногу
    Жители Восточной Германии отказались воспринимать Россию как врага Затопленный в порту Бердянска БДК «Саратов» подняли на поверхность Зеленский заметил снижение интереса в мире к конфликту на Украине В Польше испугались атаки на Сувалкинском выступе

    Главная тема


    Почему Литва лишилась тормозов в отношении Калининграда

    призывы Зеленского


    Полянский назвал единственный способ «исключить» Россию из СБ ООН

    экономические меры


    В Британии дали оценку указу Путина по «Сахалину-2»

    «Филадельфия Флайерс»


    СМИ: Вратаря сборной России по хоккею задержали за уклонение от армии

    Видео

    «редкая порода»


    Командовать войсками НАТО в Европе выбран знаток червяков и России

    распад страны


    Шотландия огорчит врагов Великобритании

    плацдарм в Черном море


    Россия превратила Змеиный в ловушку для ВСУ

    выплата дивидендов


    Почему государство сознательно отказалось от денег Газпрома

    Хельсинкская комиссия


    Руководство США ищет способы расчленить Россию

    Углеводородная война


    Глеб Простаков: Газ наконец стал геополитическим оружием России

    Призрачный мир


    Игорь Караулов: Когда настанет время для переговоров с Украиной

    Война уравнений


    Владимир Прохватилов: Военная математика на стороне России

    на ваш взгляд


    Где в Москве должна появиться площадь Площадь Луганской Народной Республики?
    Вадим Трухачёв

    России надо следить за Норвегией

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		2 июля 2022, 12:00

    Едва только набрала силу тема будущего транзита в Калининград, как очередной неприятный сюрприз преподнесла Норвегия. До сих пор снабжение российских посёлков на Шпицбергене осуществлялось через норвежский порт Тромсё. Однако северяне во исполнение санкций закрыли единственный пограничный переход на российской границе. И теперь порядка 500 российских граждан, занимающихся добычей угля и иной деятельностью на арктическом архипелаге, рискуют остаться без товаров первой необходимости.

    И вопрос стоит очень серьёзно. Дело может оказаться даже хуже, чем с Калининградом. На Литву можно хоть как-то повлиять через Евросоюз. Но Норвегия – не член ЕС, и к тому же государство куда более богатое и самодостаточное, чем прибалты. (Зато давний член НАТО). И если российский эксклав можно снабжать по Балтике через нейтральные воды, то к берегам Шпицбергена (если придётся) военный конвой просто так не пошлёшь. Его окружают норвежские воды, и появление в них российских военных кораблей может трактоваться северянами, как угодно.

    Впрочем, ссылаясь на необходимость выполнения санкций, норвежцы откровенно нарушают взятые на себя обязательства. Ещё договор 1920 года определял, что Советская Россия (потом СССР и РФ) имеет все права на ведение хозяйственной деятельности в районе Шпицбергена. И на вполне законных основаниях занимается там добычей угля и рыбным промыслом. Санкции – санкциями, но международное право стоит выше односторонним образом введённых ограничений. Как бы того Норвегии ни хотелось.

    И дело не исчерпывается исключительно доставкой необходимых грузов в российские посёлки. Россия не признаёт введения Норвегией в одностороннем порядке ещё в 1977 году рыбоохранной зоны в районе Шпицбергена. Основываясь на этой норме, норвежская береговая охрана неоднократно задерживала российские суда, ловящие рыбу в этом районе. Российско-норвежский договор 2010 года данный вопрос не урегулировал. Учитывая нынешнее обострение отношений, история может повториться вновь и вновь.

    В принципе, для того, чтобы обратить внимание на Норвегию, достаточно просто одного факта. Это соседняя с нами страна, входящая в НАТО. Живописные норвежские фьорды годами используются как место швартовки американских и иных подводных лодок. В находящемся недалеко от российской границы местечке Вардё стоит американский радар, способный «просвечивать» значительную часть территории России. Сейчас США как раз занимаются его модернизацией – и понятно, что не против Ирана или КНДР.

    Фото: Olaf Krüger/Global Look Press

    Одна из важнейших тем последних месяцев – вступление в НАТО Финляндии и Швеции. К тому, что они вот-вот пополнят ряды Североатлантического альянса, явно приложила руку Норвегия. Ещё в 2020 году она заключила с ними военный союз, который уже означал их теснейшее втягивание в орбиту НАТО. В самих переговорах важнейшую роль сыграл генсек альянса Йенс Столтенберг – в прошлом многолетний премьер-министр Норвегии, прекрасно понимающий, зачем финны и шведы понадобятся руководимому им союзу.

    Отдельный вопрос – наличие в Норвегии немалых запасов нефти и газа. Уже в силу этого королевство выступает как один из конкурентов России за рынки сбыта. Многие европейские страны (особенно Польша и страны Прибалтики) видят в норвежском газе альтернативу российскому. Правда, норвежский пример Йонас Гар Стёре дал понять, что его страна не в состоянии восполнить те объёмы, что поставляет Россия. Тем не менее, это ещё один повод пристально следить за норвежской политикой.

    Норвегия в состоянии испортить России жизнь и по «спортивной» части. Её представители являются одними из главных законодателей мод в зимних видах спорта, да и на летних Олимпиадах исправно выигрывают 10-12 медалей. Возможность выступать для российских лыжников и биатлонистов в значительной степени находится в руках норвежских спортивных чиновников, годами прикрывающие соотечественников с их «терапевтическими исключениями». Захотят ли они пускать своих российских конкурентов? Пока явно не хотят.

    На первый взгляд может показаться, что Норвегия всё это делает не сама, а исключительно по воле США и Британии. Конечно, норвежцы тесно связаны с англосаксонскими державами, однако иногда говорят им «нет». Например, в 2005 году Норвегия вывела войска из Ирака, и сделал это… Йенс Столтенберг. Именно нынешний генсек НАТО, будучи премьером северного королевства, пошёл против американцев и англичан. Да и в целом норвежцы достаточно осторожно относятся к тому, чтобы напичкать Арктику оружием массового поражения.

    К слову, заключение Норвегией в 2010 году договора о границе с Россией в США не очень-то приветствовали. Тем не менее, данный документ Сергей Лавров и нынешний премьер Стёре (тогда глава МИД) подписали. Уже в 2018 году, когда отношения России и коллективного Запада были хуже некуда, двум государствам удалось достичь договорённости о точном разграничении прибрежных вод Баренцева моря. Так что знак равенства между совсем недоговороспособной Литвой и Норвегией явно ставить нельзя.

    Личность Столтенберга – ещё один сюжет, способный так или иначе привлекать внимание к Норвегии. Его назначили генсеком НАТО во многом ввиду его богатого политического опыта. В отличие от многих современных европейских политиков, его как раз не назовёшь «серостью». Конечно, о его симпатиях к России говорить не приходится и близко, но к числу ястребов-русофобов он не принадлежал и не принадлежит. А у руля Норвегии сейчас как раз стоят его соратники. 

    Если посмотреть на отношение к нам Норвегии сегодня – оно лучше, чем у остальных стран Северной Европы. Острота высказываний о России норвежских политиков в целом сопоставима не с Британией и Польшей, а с Германией и Францией. Норвежская крайне правая Партия прогресса, крайне левые Рабочая и Социалистическая левая партия в той или иной мере, относятся к России с симпатией. На фоне других европейских (и не только) стран и степень подобострастия к США в Норвегии тоже не кажется зашкаливающей.

    Наконец, Норвегия остаётся примером в плане того, как можно использовать нефтегазовые доходы. Её государственные фонды аккумулируют средства, получаемые от продажи нефти и газа, и они идут как на социальные нужды, так и на инвестиции. За счёт этих средств норвежцам с нуля удалось создать передовые отрасли в промышленности и электронике. Они производят уникальные буровые, работающие в полярных широтах, у них прекрасное судостроение. Этому совершенно не грех поучиться, и полезный опыт перенять.

    То, что норвежская политика мало представлена в нашем информационном пространстве, кажется неверным. Эта страна явно заслужила к себе большее внимание России, чем сейчас – как в плане исходящих с её стороны угроз, так и в вопросах сохранения хоть какого-то диалога с Западом. Норвегия уже в силу географии – один из главных наших выходов на Запад. Так что от этой страны кое-что, да зависит. 

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •