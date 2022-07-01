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СМИ: Измененные правила транзита в Калининград могут включить в новый пакет санкций
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В новый пакет санкций Евросоюза против России могут включить измененные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что подготовка нового пакета санкций продолжается. Ряд стран будут настаивать на необходимости изменений в некоторых положениях, в частности, в пакет санкций предполагается включить исправления ранее утвержденных мер, передает ТАСС со ссылкой на агентство.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
Reuters со ссылкой на источники сообщило, что транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом. Накануне судно «Холмогоры», назначенное ранее на новую линию морских перевозок из Санкт-Петербурга в Калининград, прибыло в конечную точку первого рейса с партией необходимых Калининградской области грузов.
Онлайн-издание Spiegel сообщило, что правительство Шольца возмущено действиями Литвы по блокаде перевозок грузов в Калининград. Руководство Германии настаивает на снятии запрета, отмечает издание. «Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. Заявляется, что «это транспорт из России в Россию, это разрешено», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Россия решила заменить высылаемых из Болгарии дипломатов
Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария, сообщила посол России в Софии Элеонора Митрофанова.
Митрофанова, отвечая в эфире телеканала «Россия 24» на вопрос о том, прибудет ли кто-то на смену высылаемым 70 сотрудникам посольства, сказала: «Приедет, конечно, в рамках той квоты – это 23 дипломата и 25 технических сотрудников», – приводит ее слова РИА «Новости».
«Будем набирать, но вы понимаете, это процесс, процесс подготовки документов, визы, это не по щелчку пальца... Какое-то время работать будет сложно, особенно консульствам, естественно», – сказала она.
Посол уточнила, что генеральное консульство России в Варне временно прекратит работу из-за высылки российских дипломатов.
Накануне премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже».
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Стало известно о возможном возобновлении транзита в Калининград через Литву
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Транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Торговля через Литву с российским эксклавом Калининградом может вернуться в норму в течение нескольких дней на фоне того, что европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с прибалтийским государством, чтобы разрядить конфликт с Москвой», – передает сообщение агентства РИА «Новости».
По данным источников, сейчас европейские чиновники ведут переговоры о выведении Калининграда из-под санкционного режима. Отмечается, что эти обсуждения «прокладывают путь к соглашению», которое может быть заключено в начале июля, если Литва снимет свои возражения.
Накануне зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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Украинский эксперт: Европа сдрейфила и бросила Литву один на один с Россией
Европа «сдрейфила» в ситуации с ограничением транзита товаров в Калининградскую область и оставила Литву один на один с Россией, написал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов для издания «Главред».
Украинский военный сравнил действия Европейского союза с «позицией страуса». «Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией. Ведь транзит закрывал Евросоюз своим решением, но почему-то не видно, чтобы Макрон или Шольц звонили Путину и говорили, что это они ввели санкции, а не только Литва», – передает РИА «Новости» его слова.
Однако Жданов подчеркнул, что российская сторона не станет применять силу в отношении Вильнюса для решения проблемы транзита.
Накануне агентство Reuters допустило, что транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом.
Ранее зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
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Премьер Болгарии заявил о высылке 70 российских дипломатов
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Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже», сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
«Хочу поздравить болгарские спецслужбы и МИД за совершенную работу. Я хотел бы сказать всем иностранным государствам, не только России, что у нас есть службы, защищающие интересы страны, и любой, кто работает против интересов Болгарии, будет выслан обратно», – заявил Петков, сообщает РИА «Новости».
Как утверждает Петков, большая часть высылаемых дипломатов работала на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие.
Он отметил, что этот акт «не является агрессией по отношению к российскому народу». Петков сообщил также, что подготовлен самолет, который до 3 июля отправит сотрудников посольства России в Москву.
Напомним, что народное собрание Болгарии 22 июня проголосовало за вотум недоверия коалиционному правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым. За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116.
В понедельник Петков внес в парламент страны заявление об отставке правительства. Такое заявление – обязательный формальный акт, после того как парламент проголосовал за вотум недоверия. Коалиционное правительство Петкова обвиняли в провале финансовой и экономической политики.
Премьер-министр уже заявил о готовности сформировать новое правительство, для чего ему необходимо заручиться поддержкой как минимум 121 депутата парламента.
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Французские СМИ назвали ругающие Запад за антироссийские санкции страны
Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад за антироссийские санкции, которые, по их мнению, привели к продовольственному кризису в мире, написал обозреватель Николя Баверез в статье французского журнала Point.
Публицист напомнил, что Эр-Рияд сопротивлялся давлению со стороны США в вопросе увеличения добычи и снижения цен на нефть, а Нью-Дели и Джакарта приостановили экспорт некоторых категорий продовольствия для обеспечения едой своего населения. «Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России», – передает РИА «Новости» его слова.
Автор публикации отметил, что многие развивающиеся страны, долгое время не принимавшие чью-либо сторону, начали сближаться с Россией и Китаем.
«Неприсоединившиеся страны склоняются на сторону России. Отвергнутые Западом, они пользуются поддержкой Индии и Индонезии, Бразилии и Мексики, многих стран Персидского залива, Южной Африки и большинства африканских стран», – заключил обозреватель.
Ранее в Венгрии заявили, что ЕС должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
До этого в Китае заявили, что самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие.
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Норвегия отказала России в пропуске грузов для поселений на Шпицбергене
Норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, сообщили в МИД страны.
«Конкретная заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 года», – сообщило телеканалу NRK министерство, передает РИА «Новости».
В апреле глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила о решении закрыть для проезда грузовиков из России пункт пропуска Стурскуг на границе. Также было решено ввести запрет для захода судов из России в порты, кроме рыболовных.
Сейчас на КПП Стурскуг находится около 20 тонн российских товаров, которые должны отправить на Шпицберген.
Ранее российское посольство в Осло направило в МИД Норвегии письмо треста «Арктикуголь» с просьбой освободить от запрета на транзит грузы на архипелаг.
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Эксперт: Из-за Украины судьба правительства Италии повисла на волоске
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«Разломы в коалиционном правительстве Марио Драги усилились с началом украинского кризиса. Самый главный, ставший катализатором раскола, вопрос – это поставка оружия на Украину», – сказала газете ВЗГЛЯД специалист по Италии Елена Маслова, комментируя сообщения о возможном падении нынешнего итальянского кабинета.
«Кабинет Марио Драги был создан в начале года как так называемое правительство национального единства. В него вошли все партии, которые вынуждены поддержать Драги в разгар политического кризиса в Италии не по своей воле, а по стечению обстоятельств. Состав правительства итальянцы прозвали «Минестроне» – по названию супа, в котором много различных ингредиентов. Изначально в правительстве закладывалась такая шаткость, неустойчивость», – рассказала доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России, специалист по Италии Елена Маслова.
«Основная задача Драги в начале года заключалось в том, чтобы оправдать надежды Брюсселя и правильно распределить средства Евросоюза для восстановления итальянской экономики», – отмечает эксперт. Партнеры по коалиции исповедовали разные взгляды на главную повестку в работе правительства – вывод экономики из коронакризиса и в целом достойный выход из пандемии. «Разломы в коалиционном правительстве Драги усилились с началом украинского кризиса. Самый главный, ставший катализатором раскола, вопрос – это поставка оружия на Украину», – отмечает Маслова.
«Все итальянское правительство в той или иной степени обсуждает действия Российской Федерации. Но одно дело обсуждать, а другое – оказывать поддержку одной из сторон конфликта. Италия присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и стала поставлять вооружение. Факт поставки очень сильно расколол итальянское общество. По результатам социологических опросов половина итальянцев считала, что Италия не должна ни в коем случае поставлять вооружение Украине», – сказала Маслова
Дальше эта тема начала раскручиваться движением «Пяти звезд», представленном в парламенте и пока входящем в правительственную коалицию, указывает эксперт. «Лидер движения, действующий глава МИД Луиджи Ди Майо, когда занял свою позицию, потерял все те черты радикализма, которые были присуще представителям «Пяти звезд», и, соответственно, занимал позицию итальянского правительства и полностью поддерживал Драги. Именно это и заставило его выйти из движения «Пяти звезд», поскольку у них сейчас основная идея заключается в том, что Италия не должна поддерживать оружием Украину», – отмечает Маслова.
«Отставка кабинета Драги может произойти в любой момент, однако для этого нужен повод, – резюмирует эксперт. – На сегодняшний день большинство у него есть, а вот как дальше будет развиваться ситуация, покажет время». Помимо вопроса о поставках оружия для итальянцев остро стоит энергетическая проблема, добавила Маслова. Она напомнила, что Италия – одна из тех стран, которая наиболее зависит от российских энергоресурсов. «Итальянцы искренне не понимают почему они должны сейчас экономить, почему искать в качестве поставщиков более авторитарные страны Ближнего Востока – это нормально, а вот закупать у России – нет», – отмечает эксперт.
«У движения «Пяти звезд» на сегодняшний день парламентское большинство, но по всем опросам большинством в народе они больше не обладают», – в свою очередь отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог-международник Марк Бернардини. – Внутри движения произошел раскол. С одной стороны бывший премьер-министр Джузеппе Конте, с другой – действующий министр иностранных дел Луиджи Ди Майо. Группа приверженцев Ди Майо вышла из движения. При этом и те, и другие заявили, что остаются в правительственной коалиции».
«Для раскола был целый ряд причин, в том числе и отправка вооружения на Украину», – отметил собеседник. Вместе с тем Бернардини полагает, что немедленной отставки кабинета Драги ожидать не следует. «Поставка оружия Киеву стала одним из принципиальных моментов, при этом из правительства выходить никто не захотел, – рассуждает эксперт. – Если до осени не случится отставка, то уже не будет ее, поскольку весной выборы». Пока же у Драги есть шансы сохранить свое кресло, несмотря на все противоречия, считает политолог.
По оценкам итальянских СМИ, угроза выхода из правящего большинства сразу двух партий грозит падением правительства Марио Драги в Италии. Премьер-министр на день раньше уехал из Мадрида, где участвовал в саммите НАТО. Это объясняют заседанием Совета министров, на котором должны быть рассмотрены меры по поддержке населения в условиях высоких цен на электричество и газ. Однако Corriere della Sera не исключает, что за возвращением Драги в Рим стоят трения внутри правящей коалиции и проблемы в отношениях с лидером популистского движения «Пяти звезд», бывшим премьером Джузеппе Конте, передает ТАСС.
Конфликт возник после того, как стало известно, что Драги просил основателя движения «5 звезд» Беппе Грилло «убрать Конте», который выступал против поставок оружия Киеву. Консервативная партия «Лига» во главе с бывшим вице-премьером Маттео Сальвини также не поддерживает направление новой партии оружия на Украину. Кроме того, «Лига» не согласна с предложениями соратников Драги из Демократической партии о предоставлении гражданства на основании обучения в итальянских школах, а также о разрешении использования марихуаны в терапевтических целях.
Сам премьер Драги заявил, что его правительству «ничего не угрожает».
1 июня на сайте МИД России был опубликован доклад о нарушениях прав россиян за рубежом. В нем указывается, что в итальянских СМИ ведется антироссийская кампания. В ведомстве подчеркнули, что подача информации о происходящих в мире событиях «осуществляется исключительно на основе западных или украинских источников».
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Посол России в Болгарии допустила возможность разрыва отношений из-за высылки дипломатов
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Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила болгарскому ТВ о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов России.
В интервью Болгарскому национальному телевидению (БНТ) Митрофанова заявила, что действия Софии не могут остаться без последствий. Она сказала, что находится в контакте с Москвой, которая «примет очень решительные меры», сообщает РИА «Новости».
«Даже могут быть разорваны дипломатические отношения», – ответила она на вопрос о возможных мерах.
Напомним, глава правительства Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария. До этого болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Петков обвиняет в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову. Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.
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Правительственный кризис назрел в Италии
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Угроза выхода из правящего большинства сразу двух партий грозит падением правительства Марио Драги в Италии, пишут СМИ.
Драги на день раньше уехал из Мадрида, где участвовал в саммите НАТО. Это объясняют советом министров, на котором должны быть рассмотрены меры по поддержке населения в условиях высоких цен на электричество и газ. Однако Corriere della Sera не исключает, что за возвращением Драги в Рим стоят трения внутри правящей коалиции и проблемы в отношениях с лидером «Движения «5 звезд», бывшим премьером Джузеппе Конте, передает ТАСС.
Конфликт возник после того, как стало известно, что Драги просил основателя «Движения «5 звезд» Беппе Грилло «убрать Конте», который выступал против поставок оружия Киеву. Неделю назад из партии вышел министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, уведя в свое новое объединение «Вместе ради будущего» более 60 депутатов из «Движения». Сам Конте тем временем встретился с президентом Серджо Маттареллой. Конте заявил, что «Движение» пока сохраняет поддержку кабмина. Драги сообщил, что вскоре встретится с Конте, с которым он уже начал «прояснять происходящее».
Кроме того, разногласия с кабмином есть и у «Лиги», которая не согласна с предложениями Демократической партии о предоставлении гражданства на основании обучения в итальянских школах, а также о разрешении использования марихуаны в терапевтических целях. «Лига» также не поддерживает направление новой партии оружия на Украину. Сам Драги заявил, что его правительству «ничего не угрожает».
1 июня на сайте МИД России был опубликован доклад о нарушениях прав россиян за рубежом. В нем указывается, что в итальянских СМИ ведется антироссийская кампания. В ведомстве подчеркнули, что подача информации о происходящих в мире событиях «осуществляется исключительно на основе западных или украинских источников».
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В ЕК решили проверить информацию о планах Британии лишить газа Европу
Еврокомиссия намерена проверить данные о том, что Британия в случае недостатка газа может прекратить его поставки в континентальную Европу, заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович.
«Новости, которые мы получили сегодня утром, которые были сообщены Financial Times, мы должны будем проанализировать их и обсудить с нашими британскими партнерами», – сказал Шефчович, передает РИА «Новости».
Он добавил, что ЕС и Британии нужно послать сигнал о том, что они могут сфокусироваться «на этой глобальной повестке дня, глобальных вызовах, один из которых – это, конечно, энергетическая безопасность».
«Наши британские партнеры знают, как выгодно было энергетическое сотрудничество. В один период ты в состоянии продавать энергоресурсы, но очень часто тебе нужно покупать их у своих партнеров. Поэтому торговля на европейском уровне приносила выгоду всем участникам. Это то, почему торговля энергоресурсами, энергетическая поддержка, а в эти дни мы все чаще используем слово солидарность, так важны. Я надеюсь, что это будет императивом мышления, когда будут решаться эти вопросы. Но нам надо изучить, что это будет означать для лета, для зимы. Я надеюсь, наши британские коллеги сделают то же самое, прежде чем более ясно сообщить об этом», – заключил Шефчович.
Ранее СМИ сообщали, что Британия в случае столкновения с нехваткой газа может пойти на полное прекращение поставок энергоресурса в континентальную Европу.
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Власти Швейцарии приготовились ввести квоты на газ и велели запастись мазутом
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Правительство Швейцарии ведет подготовку к возможному дефициту газа и может ввести ограничения для потребителей, не входящих в категорию «защищенных», сообщил кабмин страны.
Правительство Швейцарии провело заседание, по итогам которого заявило, что в Европе «ситуация становится все более напряженной в том, что касается в первую очередь снабжения газом». У Швейцарии нет собственных хранилищ, большую часть газа страна получает из Германии, поэтому «будет затронута в случае нехватки газа в Евросоюзе, в частности, в Германии». По мнению кабмина, «если хранилища не будут заполнены так, как предусмотрено, то нехватка будущей зимой не исключена».
Швейцария готовится к «различным сценариям». В частности, предлагается «призвать всех потребителей природного газа к снижению его потребления». Те, у кого есть техническая возможность, должны будут перейти на мазут, который рекомендовано запасать «несмотря на высокие цены», передает ТАСС со ссылкой на Keystone-ATS и RTS.
Если призывов будет «недостаточно», власти готовы ввести квоты на газ для всех потребителей, не отнесенных к категории «защищенных». К «защищенным» относятся в основном домовладения, отапливаемые из централизованных газовых сетей, а также основные службы, такие, как здравоохранение. Кроме того, обсуждается возможность полного запрета на использование газа в некоторых случаях, в частности, для обогрева спортивных залов и пустующих зданий.
Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что страна «находится не на острове», ситуация «на Украине и глобальный энергетический кризис ударили в том числе по Швейцарии», и «нет никакой уверенности в отношении того», что «ждет» Швейцарию. Он указал на «конкретный риск нехватки газа», посоветовав снизить обогрев жилищ, так как понижение температуры в домах на один градус Цельсия позволяет экономить от 5% до 7% газа. Пармелен заявил: «Каждый должен задаться вопросом и посмотреть, где он может сэкономить. Речь идет не только о газе, но и об электричестве».
Напомним, президент Швейцарии Иньяцио Кассис предупредил сограждан о том, что из-за инфляции и роста цен на энергию, в том числе из-за кризиса на Украине, может потребоваться большая бережливость. Сообщалось, что глава Швейцарии ведет с Россией дискуссии по вопросам, касающимися Украины, а также готовности Берна предложить свои дипломатические услуги Москве и Киеву.
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От премьера Болгарии потребовали учитывать угрозу России разорвать дипотношения
Правительство Болгарии должно учитывать риск разрыва дипотношений с Россией, заявил президент Болгарии Румен Радев, призвав созвать заседание кабмина.
В соцсетях Радев прокомментировал «возникшее напряжение в отношениях с Россией». Он призвал «премьер-министра созвать заседание правительства, которое должно оценить последствия эскалации кризиса в двухсторонних отношениях и принять решение в соответствии со всеми законными процедурами», передает ТАСС.
Радев подчеркнул, что такое решение должно «отвечать требованиям национальной безопасности и долгосрочным интересам Болгарии и тысяч болгарских граждан, живущих в России». Как указал Радев, нельзя допустить, чтобы болгарские граждане в России «остались без дипломатического представительства». По его словам, «недопустимо, чтобы решения, связанные с безопасностью Болгарии, не учитывали рисков эскалации и экономических последствий от них». Президент заявил, что ответственность за принятые решения полностью лежит на правительстве страны.
Напомним, глава правительства Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария.Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов России.
До этого болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Петков обвиняет в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову. Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.
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Генконсул России предупредил Осло о последствиях отказа в пропуске грузов на Шпицберген
Власти Норвегии не продумали до конца все последствия отказа в пропуске грузов для российских поселений, заявил генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин в эфире «России 24».
«Очевидно, Осло просто недостаточно хорошо подумал, что, запрещая сухопутный транзит, Норвегия в том числе запрещает допуск грузов на Шпицберген, что, по сути, косвенно нарушает дух Договора о Шпицбергене 1920 года, где прописан принцип недискриминации предоставления грузов, в том числе гражданам, юридическим лицам договаривающихся сторон на Шпицбергене», – передает его слова РИА «Новости».
«Я думаю, может быть, не продумали до конца все последствия, но наша задача в том, чтобы напомнить Норвегии о ее обязательствах по договору о Шпицбергене», – добавил Гущин.
Генконсул пояснил, что Москва и Осло проводят консультации по ситуации на Шпицбергене
«Я бы не стал спекулировать насчет возможных ответных мер с нашей стороны. Хочу только сказать, что на любые нарушения договора о Шпицбергене 1920 года Норвегией нами будет даваться адекватный ответ», – пояснил он.
Дипломат добавил, что МИД Норвегии все еще не дал ответ на официальную ноту российского посольства и письмо треста «Арктикуголь» про поставки грузов.
«По-прежнему его ждем, хотя шансы на то, что это будет позитивный ответ, очень невелики», – сказал Гущин.
Напомним, норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг.
Политолог Олег Барабанов заявил газете ВЗГЛЯД, что «если Норвегия продолжит не пропускать товары для наших шахтеров на Шпицбергене, то тут не получится организовать снабжение по морю, в отличие от Калининграда. Ситуация гораздо сложнее и в самом худшем случае придется сворачивать российские поселки на архипелаге».
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США впервые обошли Россию в поставках газа в Европу
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По итогам июня объем экспорта сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Евросоюз незначительно превысил поставки Газпрома, сообщил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль.
«Недавние шаги России по сокращению поставок газа в ЕС значат, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортировал больше СПГ из США, чем через газопроводы из России. Сокращение поставок из России требует усилий ЕС по сокращению спроса, чтобы подготовиться к суровой зиме», – передает «Коммерсант» его слова.
Бироль добавил, что страны ЕС должны работать над сокращением спроса на газ на фоне снижения поставок российского газа.
Ранее Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Это связано с тем, что контрагенты из этих стран не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
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Норвегия отказалась считать блокаду Шпицбергена нарушением договора
Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт утверждает, что отказ ее страны пропускать грузы в российские поселки на Шпицбергене якобы не нарушает договор 1920 года по архипелагу.
Хюитфельдт заявила, что «Норвегия не нарушает договор о Шпицбергене». По ее словам, «грузы, которые были остановлены на норвежско-российской границе, были остановлены на основании санкций, запрещающих российским автотранспортным компаниям перевозить их по территории Норвегии», передает РИА «Новости».
Напомним, правовой статус Шпицбергена определяется так называемым Шпицбергенским трактатом (или Парижским договором) 1920 года. Его подписали почти 40 государств, включая СССР. Согласно этому документу, над архипелагом устанавливался суверенитет Норвегии, однако государства-участники трактата получали право на разработку ресурсов в недрах и территориальных водах Шпицбергена, ввоз грузов участников соглашения не должен быть ограничен.
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