Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.9 комментариев
Боррель: Европейцы не пойдут умирать за Донбасс
Боррель заявил, что европейцы могут помочь украинцам «перестать умирать за Донбасс»
Европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но помогут украинцам перестать умирать за Донбасс, будут поддерживать Киев до окончания военных действий, которое наступит не скоро, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.
Боррель заявил, что во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Донбассе в январе 2022 года, он не смог ответить на вопрос, что будет делать Евросоюз в случае ввода российских войск на Украину. По его словам, только после начала боев Европа согласилась поддерживать Киев, пишет РБК.
Он отметил, что ЕС продолжит поддерживать Украину, но «умирать за Донбасс не пойдет». По его словам, европейцы помогать будут до конца боевых действий, которые, как он считает, закончатся не скоро.
Ранее Боррель назвал план Владимира Зеленского единственным путем урегулирования конфликта на Украине.