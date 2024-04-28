Боррель: Европейцы не пойдут умирать за Донбасс

Боррель заявил, что европейцы могут помочь украинцам «перестать умирать за Донбасс»

Tекст: Вера Басилая

Боррель заявил, что во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Донбассе в январе 2022 года, он не смог ответить на вопрос, что будет делать Евросоюз в случае ввода российских войск на Украину. По его словам, только после начала боев Европа согласилась поддерживать Киев, пишет РБК.

Он отметил, что ЕС продолжит поддерживать Украину, но «умирать за Донбасс не пойдет». По его словам, европейцы помогать будут до конца боевых действий, которые, как он считает, закончатся не скоро.

Ранее Боррель назвал план Владимира Зеленского единственным путем урегулирования конфликта на Украине.