Россия и Норвегия подписали соглашение о бывшей «серой зоне» в Баренцевом море

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин и министр нефти и энергетики Норвегии Хелль-Берге Фрайберг подписали соглашение о бывшей «серой зоне» на шельфе Баренцева моря, сообщили в пресс-службе Минприроды России.

Изначально предполагалось, что соглашение будет подписано весной 2017 года, однако в Норвегии сменилось правительство, и вопрос отложили до формирования нового, передает ТАСС.

В 2010 году Россия и Норвегия подписали договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном ледовитом океане. Так называемая «серая зона» Баренцева моря площадью в 175 тыс. кв. км была разделена странами на две равные по площади части, что положило конец 40-летнему территориальному спору, не позволявшему вести в данном районе нефтеразведку.

Согласно положениям договора, нефтегазовые запасы бывшей «серой зоны», лежащие на линии границы, должны будут разрабатываться совместно. Россия и Норвегия уже несколько лет обсуждают подходы к совместному освоению трансграничных месторождений.

Бывшая спорная зона, долго остававшаяся недоступной для сейсмологов, сейчас активно изучается как норвежскими, так и российскими нефтяными компаниями.