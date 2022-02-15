Спорт – это война

То, что нынешняя Олимпиада в Пекине будет иметь политическое измерение, было понятно с самого начала. Достаточно напомнить, что России не разрешили вернуть свой флаг – и на Игры поехала команда ОКР. По данной причине многие политизированные соотечественники отказались смотреть Олимпиаду, заявив, что «наших там нет». Почему так произошло – говорить излишне. Понятно, что к применению допинга вся эта эпопея имела весьма отдаленное отношение. Большую политику тут никто и не думал скрывать.

Следующий шаг – решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отправлять в Пекин своих игроков. Официально этот шаг мотивировали боязнью коронавируса. Однако что-то подсказывает, что в случае проведения Олимпиады в США, Канаде или Западной Европе сильнейшие хоккеисты мира там бы появились. Соответственно, это выглядит, как желание выхолостить значимость олимпийского хоккейного турнира, вставив таким образом палки в колеса китайским организаторам. Ничего другого в голову просто не приходит.

Бойкот открытия и закрытия Игр со стороны государственных деятелей США, Британии, Канады и Австралии является звеном той же цепи. Другое дело, что это действие выглядит скорее символическим. Все-таки в Пекине не политики, а спортсмены правят бал. А олимпийцы из этих стран до Китая прекрасно доехали. Да и политический бойкот не удался в полной мере. Достаточно сказать, что в Поднебесную приехал президент Польши Анджей Дуда. Хотя найти более проамериканского политика, чем он, вообще трудно.

И вряд ли можно было ожидать, что наших оставят в покое уже непосредственно в Пекине. Едва ли для англосаксов и иных наших доброжелателей было тайной, как в России любят фигурное катание. Как и то, что две золотые медали команде ОКР были почти гарантированы. Интерес подогревало и то, что США и Канада здесь входят в число наших главных соперников. А раз так – надо бить именно в эту точку. И едва закончился командный турнир фигуристов, начался «информационно-кабинетный допинг-триллер» с главной нашей «звездочкой» Камилой Валиевой.

Бьют и по нашей главной «мужской» надежде – лыжнику Александру Большунову. Норвежские журналисты уже запустили кампанию из серии «его здесь быть не должно». К чести норвежских соперников Большунова, они ее не поддержали. Но, к сожалению, решают всё не они. Попытки принять в Стортинге (парламенте) Норвегии аналог «Акта Родченкова» тоже вполне могут последовать. Тем более, что китайцы не пропустили на Игры контейнеры с сомнительным содержанием для норвежских лыжников и биатлонистов, и норвежцы на это злы.

Олимпиада совпала по времени с началом беспрецедентной кампании по обвинению России в готовности вторгнуться на Украину. То, что никто никуда так и не вторгся, похоже, еще больше разозлило ее инициаторов. И они решили бить в привычное, слабо защищенное место российской «обороны» – спорт. Итогом этой истории может стать как минимум продление выступлений нашей команды без флага. А как максимум – отстранение от Игр в Париже и Милане (скорее всего, этого не последует, но попытки будут).

Почему «спорт» – слабое место? Да потому что у нас всё еще недоразвиты околоспортивные механизмы обеспечения побед. Врачи не всегда должным образом отслеживают списки запрещенных препаратов. Спортивные чиновники и юристы не слишком настойчивы в том, чтобы добиваться терапевтических исключений. А в медийном плане Россия и вовсе почти исключительно защищается. Мы редко когда начинаем информационные кампании против недоброжелателей первыми. Не только в спорте.

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Пора уже осознать, что спорт – это война. Это одно из полей геополитических битв, причем так происходит уже не первое десятилетие. Сказки про «спорт вне политики», к сожалению, остаются красивыми благоглупостями. И потому на это поле должны отправляться не только квалифицированные спортсмены, способные претендовать на самые высокие места. И не только тренеры. Здесь должны работать и врачи, и юристы, и менеджеры, и управленцы. И без специалистов пропагандистской и психологической войны тоже не обойтись.

Спорт – это очень важный инструмент «мягкой силы». Миллионы людей в мире судят по той или иной стране не по политическим заявлениям, а по ее выступлениям на Олимпиадах и по успехам ее футбольной сборной. И история с Валиевой показывает, кто ведет себя с позиции сильного, а кто исключительно оправдывается. На войне не работает презумпция невиновности, система доказательств. Здесь идут бои без правил, и их надо уметь вести.