Спорт – это война

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15 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
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Над миром нависла угроза продуктового голода

Над миром нависла угроза продуктового голода из-за сырьевого кризиса Денис Кожевников/ТАСС
Мировая экономика столкнулась с нехваткой и удорожанием критически важных сырьевых активов. Дорогие газ и нефть привели к беспрецедентному дефициту промышленных металлов и стоимости удобрений. Это провоцирует дальнейший разгон инфляции. Особенно опасно подорожание еды. Двенадцать лет назад неурожай зерна стал одной из причин «арабской весны». Подробности...
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Байден превратился в игрушку американских спецслужб

США намерены добиться полного подчинения Украины Celestino Arce/NurPhoto/Reuters
Президент США Джо Байден лично предупредил глав союзных стран о предстоящем 16 февраля «нападении» России на Украину. Некоторые американские СМИ утверждают, что операция начнется даже раньше. Тем временем и США, и Россия приступили к эвакуации сотрудников диппредставительств в Киеве. В экспертной среде уверены: на провокацию в Донбассе способны только украинские военные, а заявления о «вторжении» вредят прежде всего самому Байдену. Подробности...
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Как дрался насмерть русский броненосец «Полтава»

Броненосец «Полтава» вскоре после постройки Public domain
Ровно 120 лет назад, 15 февраля 1892 года, началось сооружение эскадренного броненосца «Полтава» – головного в серии трех однотипных кораблей. «Полтаве» была суждена долгая по корабельным меркам и крайне тяжелая жизнь. Какую роль сыграл этот корабль в Русско-японской войне, как погиб и каким образом тем не менее возвращен в строй? Подробности...
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Афины не заступятся за убитых ВСУ греков в Донбассе

Греция потребовала от Украины обеспечить безопасность приазовских эллинов REUTERS/Costas Baltas
Греция, которая недавно призывала к беспрецедентным санкциям против России ради «защиты Украины», теперь требует ответа от Киева. Причиной возмущения Афин стала гибель нескольких этнических греков в прифронтовом селе Гранитное в Донбассе. Удастся ли стране НАТО привлечь к ответственности виновников трагедии – солдат украинской армии? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Спорт – это война

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Пора уже осознать, что спорт – это война. Это одно из полей геополитических битв, причем так происходит уже не первое десятилетие. Сказки про «спорт вне политики», к сожалению, остаются красивыми благоглупостями. Подробности...

Мир Толкина разрушает не темная кожа актеров, а идеология

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Очарование мира Средиземья никак не пострадает от темнокожих актеров, а вот делать эльфов и хоббитов выразителями повесточки – есть пошлость невыносимая. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Запад хочет склонить Москву к предательству русских

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, публицист
Россию поставили – как они полагают – перед невозможным выбором между двумя способами национального самоубийства. Либо мы гнёмся, ломаемся и оставляем Новороссию. Либо бросаемся на защиту – и заранее раскрученный маховик санкций сломает нас всё равно. Подробности...
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Как заставить Киев выполнить «Минск-2»

США предали Украину

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Тиктокеры из США на войне с Россией

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Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Вадим Трухачёв

    Спорт – это война

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		15 февраля 2022, 11:52

    То, что нынешняя Олимпиада в Пекине будет иметь политическое измерение, было понятно с самого начала. Достаточно напомнить, что России не разрешили вернуть свой флаг – и на Игры поехала команда ОКР. По данной причине многие политизированные соотечественники отказались смотреть Олимпиаду, заявив, что «наших там нет». Почему так произошло – говорить излишне. Понятно, что к применению допинга вся эта эпопея имела весьма отдаленное отношение. Большую политику тут никто и не думал скрывать.

    Следующий шаг – решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отправлять в Пекин своих игроков. Официально этот шаг мотивировали боязнью коронавируса. Однако что-то подсказывает, что в случае проведения Олимпиады в США, Канаде или Западной Европе сильнейшие хоккеисты мира там бы появились. Соответственно, это выглядит, как желание выхолостить значимость олимпийского хоккейного турнира, вставив таким образом палки в колеса китайским организаторам. Ничего другого в голову просто не приходит.

    Бойкот открытия и закрытия Игр со стороны государственных деятелей США, Британии, Канады и Австралии является звеном той же цепи. Другое дело, что это действие выглядит скорее символическим. Все-таки в Пекине не политики, а спортсмены правят бал. А олимпийцы из этих стран до Китая прекрасно доехали. Да и политический бойкот не удался в полной мере. Достаточно сказать, что в Поднебесную приехал президент Польши Анджей Дуда. Хотя найти более проамериканского политика, чем он, вообще трудно.

    И вряд ли можно было ожидать, что наших оставят в покое уже непосредственно в Пекине. Едва ли для англосаксов и иных наших доброжелателей было тайной, как в России любят фигурное катание. Как и то, что две золотые медали команде ОКР были почти гарантированы. Интерес подогревало и то, что США и Канада здесь входят в число наших главных соперников. А раз так – надо бить именно в эту точку. И едва закончился командный турнир фигуристов, начался «информационно-кабинетный допинг-триллер» с главной нашей «звездочкой» Камилой Валиевой.

    Бьют и по нашей главной «мужской» надежде – лыжнику Александру Большунову. Норвежские журналисты уже запустили кампанию из серии «его здесь быть не должно». К чести норвежских соперников Большунова, они ее не поддержали. Но, к сожалению, решают всё не они. Попытки принять в Стортинге (парламенте) Норвегии аналог «Акта Родченкова» тоже вполне могут последовать. Тем более, что китайцы не пропустили на Игры контейнеры с сомнительным содержанием для норвежских лыжников и биатлонистов, и норвежцы на это злы.

    Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

    Олимпиада совпала по времени с началом беспрецедентной кампании по обвинению России в готовности вторгнуться на Украину. То, что никто никуда так и не вторгся, похоже, еще больше разозлило ее инициаторов. И они решили бить в привычное, слабо защищенное место российской «обороны» – спорт. Итогом этой истории может стать как минимум продление выступлений нашей команды без флага. А как максимум – отстранение от Игр в Париже и Милане (скорее всего, этого не последует, но попытки будут).

    Почему «спорт» – слабое место? Да потому что у нас всё еще недоразвиты околоспортивные механизмы обеспечения побед. Врачи не всегда должным образом отслеживают списки запрещенных препаратов. Спортивные чиновники и юристы не слишком настойчивы в том, чтобы добиваться терапевтических исключений. А в медийном плане Россия и вовсе почти исключительно защищается. Мы редко когда начинаем информационные кампании против недоброжелателей первыми. Не только в спорте.

    Пора уже осознать, что спорт – это война. Это одно из полей геополитических битв, причем так происходит уже не первое десятилетие. Сказки про «спорт вне политики», к сожалению, остаются красивыми благоглупостями. И потому на это поле должны отправляться не только квалифицированные спортсмены, способные претендовать на самые высокие места. И не только тренеры. Здесь должны работать и врачи, и юристы, и менеджеры, и управленцы. И без специалистов пропагандистской и психологической войны тоже не обойтись.

    Спорт – это очень важный инструмент «мягкой силы». Миллионы людей в мире судят по той или иной стране не по политическим заявлениям, а по ее выступлениям на Олимпиадах и по успехам ее футбольной сборной. И история с Валиевой показывает, кто ведет себя с позиции сильного, а кто исключительно оправдывается. На войне не работает презумпция невиновности, система доказательств. Здесь идут бои без правил, и их надо уметь вести.

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