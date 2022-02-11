США напали на олимпийскую сборную России
|
11 февраля 2022, 14:58
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
Елена Лексина
Ситуация с делом российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине грозит обернуться политическим скандалом. После сомнительного результата допинг-теста, взятого в декабре 2021 года, США пригрозили российским спортсменам применением «акта Родченкова». В чем заключается суть этого акта и к каким реальным последствиям могут привести попытки США привлечь к ответственности российских олимпийцев?
В пятницу глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой. По его словам, США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским так называемым законом Родченкова, который прямо нарушает нормы международного права.
Еще декабре 2020 года президент США Дональд Трамп подписал «акт Родченкова» о борьбе с допингом во всем мире с помощью американских судов. В частности, закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Документ назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «акт Родченкова» попыткой распространить юрисдикцию США на другие страны. Москву такая трансграничная практика не устраивает и вызывает обеспокоенность. Замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что принятие США такого политизированного закона, как «акт Родченкова», получит соответствующую международную оценку.
Напомним, допинг-скандал на Олимпийских играх в Пекине возник после того, как в командных соревнованиях российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте фигуристки Камилы Валиевой, который был взят РУСАДА 25 декабря во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Сообщалось, что допинг-проба фигуристки показала содержание запрещенного вещества триметазидин. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. И со спортсменки сняли временное отстранение.
Позже Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что Международный олимпийский комитет подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое отменило временное отстранение от соревнований фигуристки. Международный союз конькобежцев (ISU) также решил подать апелляцию в CAS. ОКР заявил о намеренной задержке решения по допинг-пробе Валиевой. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о неправильном применении Всемирного антидопингового кодекса в случае с разбирательством по допинг-пробе фигуристки.
В свою очередь в Кремле заявили о безграничной поддержке российской фигуристки и призвали ее ходить гордо и всех побеждать. «Камила не прячь своего лица, ты – россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Известно, что Валиева в пятницу дважды выходила на лед на тренировку, арену она покинула, закрывшись капюшоном и отказавшись от общения с прессой. Поэтому в Кремле убеждены в том, что в ситуации с Валиевой произошло какое-то недоразумение, и фиксируют все вопросы, которые возникают у российских чиновников в связи с ситуацией.
В то же время президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что скандал с Валиевой похож на ситуацию с отстранением олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой в том же возрасте во время Игр доброй воли.
«Она пила добавки, чтобы похудеть, там был фуросемид, через три месяца был чемпионат мира, она стала чемпионкой, и только тогда опубликовали данные, что у нее есть запрещенный препарат, ее убрали на два года. Есть еще пример и летней Олимпиады в Токио, случилось, как я говорила, берегитесь. Вопиющий факт, что ей с декабря ничего не говорили, а когда она выступила на Олимпийских играх, это было сказано», – добавила Винер-Усманова.
«Камиле Валиевой 15 лет, в этом возрасте у спортсменов ухудшается кардиограмма, и лекарство с триметазидином могло быть ей жизненно необходимо», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по спринтерскому многоборью Светлана Журова.
«Следы после принятия допинга для улучшения результата остаются достаточно долго, а случай Валиевой указывает на то, что она принимала лекарство, в составе которого есть вещество триметазидин. Но я не слышала, чтобы этот препарат принимали для улучшения результатов», – пояснила она.
По ее словам, весь вопрос теперь будет заключаться в том, есть ли у российской фигуристки терапевтическое разрешение на это лекарство. «Если никакого терапевтического исключения не было, Валиева должна будет понести наказание из-за положительной декабрьской пробы, несмотря на последующие отрицательные. Но если врачом было показано лекарство с триметазидином для поддержания работы сердца – то это будет стопроцентным оправданием российской фигуристки от всех обвинений», – детализировала спортсменка. Журова напомнила, что, например,
норвежские лыжники-астматики на нескольких прошлых соревнованиях тоже принимали лекарства, в состав которых входят запрещенные препараты, и не были отстранены.
При этом отсрочка раскрытия положительной пробы Валиевой может объясняться как сознательным приурочиванием скандала к Олимпиаде, так и длительными новогодними праздниками, пояснила собеседница. «Лаборатории могли попросту не успеть сделать анализ теста Валиевой в январе и вполне могли не знать о том, что это именно ее проба, поскольку они не подписаны, а только пронумерованы. К тому же допинг-тест был сделан не на Олимпиаде», – объяснила парламентарий.
«При этом угроза главы USADA задействовать так называемый акт Родченкова в ситуации с Валиевой показал: Запад умудрился окончательно превратить спорт в плацдарм для политических манипуляций, для давления, шантажа и даже для проведения, в некотором смысле, актов войны против России. Спорт утратил миротворческую или хотя бы нейтральную роль именно из-за таких шагов США, как применение «акта Родченкова», – сказала газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
Собеседница назвала угрозу главы USADA «вмешательством во внутренние дела России». «Американские власти, как мы помним, считают, что законодательство США транснационально. Но в Конституции РФ указано, что для нас приоритетом являются российские нормы. Поэтому, какие бы рестрикции они не ввели, Москва категорически откажется признавать их легитимность», – спрогнозировала парламентарий.
Бутина также заметила: США давно монополизировали понятие «применение санкций», тогда как санкции имеет право вводить ООН, а у Вашингтона есть право только на рестрикции. «Что касается нашего ответа на потенциальные меры США, то не стоит заранее оповещать соперника о наших планах. Я думаю, мы проработаем реакцию на эту угрозу главы USADA и так ответим, что мало США не покажется», – резюмировала депутат.