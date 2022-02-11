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11 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 15:24  |  vz.ru
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Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
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Глава МИД Британии наговорила глупостей Лаврову

В разговоре с Лавровым Трасс попалась на профессиональной безграмотности пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Главу английской дипломатии Лиз Трасс в Москве ожидали с любопытством: в случае отставки Бориса Джонсона у нее, говорят, есть шансы стать новым премьером. Кроме того, Трасс обещала привезти некие «предложения НАТО», призванные заинтриговать россиян и урегулировать кризис вокруг Украины. Но визит обернулся конфузом: выяснилось, что гостья безграмотна и просто не соответствует занимаемой должности. Подробности...
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За что русский царь убил главу русского православия

Митрополит Филипп и Иван Грозный. Так их общение позднее увидел художник Василий Пукирев
515 лет назад, 11 февраля 1507 года, родился один из самых ярких персонажей русской истории – митрополит Филипп II (в миру Федор Степанович Колычёв). Этот человек не побоялся расстаться с жизнью ради борьбы за свое понимание справедливости. Как и почему возник конфликт митрополита с Иваном Грозным и почему он дошел до такого накала? Подробности...
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США напали на олимпийскую сборную России

Допинг-скандал может негативно сказаться на карьере 15-летней спортсменки Алексей Филиппов/РИА Новости
Ситуация с делом российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине грозит обернуться политическим скандалом. После сомнительного результата допинг-теста, взятого в декабре 2021 года, США пригрозили российским спортсменам применением «акта Родченкова». В чем заключается суть этого акта и к каким реальным последствиям могут привести попытки США привлечь к ответственности российских олимпийцев? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Зачем персы убили Грибоедова

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
11 февраля 1829 года в Тегеране озверелой толпой был убит русский писатель и дипломат Александр Грибоедов. Вместе с ним погибло все российское посольство, кроме одного человека. Подробности...

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Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Зная о настроениях словацкого общества, проамериканское руководство будет ломать страну «через колено» и делать всё, чтобы оставить от российско-словацких отношений почти такое же пепелище, какое представляют собой сегодня российско-чешские. Подробности...
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Российская дипломатия показывает западной мастер-класс

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Евгений Крутиков, военный эксперт
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На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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    США напали на олимпийскую сборную России

    Допинг-скандал может негативно сказаться на карьере 15-летней спортсменки
    		   11 февраля 2022, 14:58
    Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Елена Лексина

    Ситуация с делом российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине грозит обернуться политическим скандалом. После сомнительного результата допинг-теста, взятого в декабре 2021 года, США пригрозили российским спортсменам применением «акта Родченкова». В чем заключается суть этого акта и к каким реальным последствиям могут привести попытки США привлечь к ответственности российских олимпийцев?

    В пятницу глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой. По его словам, США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским так называемым законом Родченкова, который прямо нарушает нормы международного права.

    Еще декабре 2020 года президент США Дональд Трамп подписал «акт Родченкова» о борьбе с допингом во всем мире с помощью американских судов. В частности, закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Документ назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «акт Родченкова» попыткой распространить юрисдикцию США на другие страны. Москву такая трансграничная практика не устраивает и вызывает обеспокоенность. Замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что принятие США такого политизированного закона, как «акт Родченкова», получит соответствующую международную оценку.

    Напомним, допинг-скандал на Олимпийских играх в Пекине возник после того, как в командных соревнованиях российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте фигуристки Камилы Валиевой, который был взят РУСАДА 25 декабря во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

    Сообщалось, что допинг-проба фигуристки показала содержание запрещенного вещества триметазидин. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. И со спортсменки сняли временное отстранение.

    Позже Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что Международный олимпийский комитет подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое отменило временное отстранение от соревнований фигуристки. Международный союз конькобежцев (ISU) также решил подать апелляцию в CAS. ОКР заявил о намеренной задержке решения по допинг-пробе Валиевой. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о неправильном применении Всемирного антидопингового кодекса в случае с разбирательством по допинг-пробе фигуристки.

    В свою очередь в Кремле заявили о безграничной поддержке российской фигуристки и призвали ее ходить гордо и всех побеждать. «Камила не прячь своего лица, ты – россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

    Известно, что Валиева в пятницу дважды выходила на лед на тренировку, арену она покинула, закрывшись капюшоном и отказавшись от общения с прессой. Поэтому в Кремле убеждены в том, что в ситуации с Валиевой произошло какое-то недоразумение, и фиксируют все вопросы, которые возникают у российских чиновников в связи с ситуацией. 

    В то же время президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что скандал с Валиевой похож на ситуацию с отстранением олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой в том же возрасте во время Игр доброй воли. 

    «Она пила добавки, чтобы похудеть, там был фуросемид, через три месяца был чемпионат мира, она стала чемпионкой, и только тогда опубликовали данные, что у нее есть запрещенный препарат, ее убрали на два года. Есть еще пример и летней Олимпиады в Токио, случилось, как я говорила, берегитесь. Вопиющий факт, что ей с декабря ничего не говорили, а когда она выступила на Олимпийских играх, это было сказано», – добавила Винер-Усманова.

    «Камиле Валиевой 15 лет, в этом возрасте у спортсменов ухудшается кардиограмма, и лекарство с триметазидином могло быть ей жизненно необходимо», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по спринтерскому многоборью Светлана Журова.

    «Следы после принятия допинга для улучшения результата остаются достаточно долго, а случай Валиевой указывает на то, что она принимала лекарство, в составе которого есть вещество триметазидин. Но я не слышала, чтобы этот препарат принимали для улучшения результатов», – пояснила она.

    По ее словам, весь вопрос теперь будет заключаться в том, есть ли у российской фигуристки терапевтическое разрешение на это лекарство. «Если никакого терапевтического исключения не было, Валиева должна будет понести наказание из-за положительной декабрьской пробы, несмотря на последующие отрицательные. Но если врачом было показано лекарство с триметазидином для поддержания работы сердца – то это будет стопроцентным оправданием российской фигуристки от всех обвинений», – детализировала спортсменка. Журова напомнила, что, например,

    норвежские лыжники-астматики на нескольких прошлых соревнованиях тоже принимали лекарства, в состав которых входят запрещенные препараты, и не были отстранены.

    При этом отсрочка раскрытия положительной пробы Валиевой может объясняться как сознательным приурочиванием скандала к Олимпиаде, так и длительными новогодними праздниками, пояснила собеседница. «Лаборатории могли попросту не успеть сделать анализ теста Валиевой в январе и вполне могли не знать о том, что это именно ее проба, поскольку они не подписаны, а только пронумерованы. К тому же допинг-тест был сделан не на Олимпиаде», – объяснила парламентарий.

    «При этом угроза главы USADA задействовать так называемый акт Родченкова в ситуации с Валиевой показал: Запад умудрился окончательно превратить спорт в плацдарм для политических манипуляций, для давления, шантажа и даже для проведения, в некотором смысле, актов войны против России. Спорт утратил миротворческую или хотя бы нейтральную роль именно из-за таких шагов США, как применение «акта Родченкова», – сказала газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

    По ее словам, Камила Валиева в этой ситуации нуждается в поддержке со стороны госорганов, чиновников, депутатов и общественности. «Кстати, позор всем россиянам, которые сейчас высказываются против фигуристки, подставляя 15-летнюю девочку под удар американской политической машины», – отметила парламентарий.

    Собеседница назвала угрозу главы USADA «вмешательством во внутренние дела России». «Американские власти, как мы помним, считают, что законодательство США транснационально. Но в Конституции РФ указано, что для нас приоритетом являются российские нормы. Поэтому, какие бы рестрикции они не ввели, Москва категорически откажется признавать их легитимность», – спрогнозировала парламентарий.

    Бутина также заметила: США давно монополизировали понятие «применение санкций», тогда как санкции имеет право вводить ООН, а у Вашингтона есть право только на рестрикции. «Что касается нашего ответа на потенциальные меры США, то не стоит заранее оповещать соперника о наших планах. Я думаю, мы проработаем реакцию на эту угрозу главы USADA и так ответим, что мало США не покажется», – резюмировала депутат.

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