США напали на олимпийскую сборную России

Ситуация с делом российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине грозит обернуться политическим скандалом. После сомнительного результата допинг-теста, взятого в декабре 2021 года, США пригрозили российским спортсменам применением «акта Родченкова». В чем заключается суть этого акта и к каким реальным последствиям могут привести попытки США привлечь к ответственности российских олимпийцев?

В пятницу глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой. По его словам, США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским так называемым законом Родченкова, который прямо нарушает нормы международного права.

Еще декабре 2020 года президент США Дональд Трамп подписал «акт Родченкова» о борьбе с допингом во всем мире с помощью американских судов. В частности, закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Документ назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «акт Родченкова» попыткой распространить юрисдикцию США на другие страны. Москву такая трансграничная практика не устраивает и вызывает обеспокоенность. Замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что принятие США такого политизированного закона, как «акт Родченкова», получит соответствующую международную оценку.

Напомним, допинг-скандал на Олимпийских играх в Пекине возник после того, как в командных соревнованиях российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте фигуристки Камилы Валиевой, который был взят РУСАДА 25 декабря во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Сообщалось, что допинг-проба фигуристки показала содержание запрещенного вещества триметазидин. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. И со спортсменки сняли временное отстранение.

Позже Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что Международный олимпийский комитет подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое отменило временное отстранение от соревнований фигуристки. Международный союз конькобежцев (ISU) также решил подать апелляцию в CAS. ОКР заявил о намеренной задержке решения по допинг-пробе Валиевой. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о неправильном применении Всемирного антидопингового кодекса в случае с разбирательством по допинг-пробе фигуристки.

На эту тему

В свою очередь в Кремле заявили о безграничной поддержке российской фигуристки и призвали ее ходить гордо и всех побеждать. «Камила не прячь своего лица, ты – россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Известно, что Валиева в пятницу дважды выходила на лед на тренировку, арену она покинула, закрывшись капюшоном и отказавшись от общения с прессой. Поэтому в Кремле убеждены в том, что в ситуации с Валиевой произошло какое-то недоразумение, и фиксируют все вопросы, которые возникают у российских чиновников в связи с ситуацией.

В то же время президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что скандал с Валиевой похож на ситуацию с отстранением олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой в том же возрасте во время Игр доброй воли.

«Она пила добавки, чтобы похудеть, там был фуросемид, через три месяца был чемпионат мира, она стала чемпионкой, и только тогда опубликовали данные, что у нее есть запрещенный препарат, ее убрали на два года. Есть еще пример и летней Олимпиады в Токио, случилось, как я говорила, берегитесь. Вопиющий факт, что ей с декабря ничего не говорили, а когда она выступила на Олимпийских играх, это было сказано», – добавила Винер-Усманова.

«Камиле Валиевой 15 лет, в этом возрасте у спортсменов ухудшается кардиограмма, и лекарство с триметазидином могло быть ей жизненно необходимо», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по спринтерскому многоборью Светлана Журова.

«Следы после принятия допинга для улучшения результата остаются достаточно долго, а случай Валиевой указывает на то, что она принимала лекарство, в составе которого есть вещество триметазидин. Но я не слышала, чтобы этот препарат принимали для улучшения результатов», – пояснила она.

По ее словам, весь вопрос теперь будет заключаться в том, есть ли у российской фигуристки терапевтическое разрешение на это лекарство. «Если никакого терапевтического исключения не было, Валиева должна будет понести наказание из-за положительной декабрьской пробы, несмотря на последующие отрицательные. Но если врачом было показано лекарство с триметазидином для поддержания работы сердца – то это будет стопроцентным оправданием российской фигуристки от всех обвинений», – детализировала спортсменка. Журова напомнила, что, например,

норвежские лыжники-астматики на нескольких прошлых соревнованиях тоже принимали лекарства, в состав которых входят запрещенные препараты, и не были отстранены.

При этом отсрочка раскрытия положительной пробы Валиевой может объясняться как сознательным приурочиванием скандала к Олимпиаде, так и длительными новогодними праздниками, пояснила собеседница. «Лаборатории могли попросту не успеть сделать анализ теста Валиевой в январе и вполне могли не знать о том, что это именно ее проба, поскольку они не подписаны, а только пронумерованы. К тому же допинг-тест был сделан не на Олимпиаде», – объяснила парламентарий.

«При этом угроза главы USADA задействовать так называемый акт Родченкова в ситуации с Валиевой показал: Запад умудрился окончательно превратить спорт в плацдарм для политических манипуляций, для давления, шантажа и даже для проведения, в некотором смысле, актов войны против России. Спорт утратил миротворческую или хотя бы нейтральную роль именно из-за таких шагов США, как применение «акта Родченкова», – сказала газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

По ее словам, Камила Валиева в этой ситуации нуждается в поддержке со стороны госорганов, чиновников, депутатов и общественности. «Кстати, позор всем россиянам, которые сейчас высказываются против фигуристки, подставляя 15-летнюю девочку под удар американской политической машины», – отметила парламентарий.

Собеседница назвала угрозу главы USADA «вмешательством во внутренние дела России». «Американские власти, как мы помним, считают, что законодательство США транснационально. Но в Конституции РФ указано, что для нас приоритетом являются российские нормы. Поэтому, какие бы рестрикции они не ввели, Москва категорически откажется признавать их легитимность», – спрогнозировала парламентарий.

Бутина также заметила: США давно монополизировали понятие «применение санкций», тогда как санкции имеет право вводить ООН, а у Вашингтона есть право только на рестрикции. «Что касается нашего ответа на потенциальные меры США, то не стоит заранее оповещать соперника о наших планах. Я думаю, мы проработаем реакцию на эту угрозу главы USADA и так ответим, что мало США не покажется», – резюмировала депутат.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД