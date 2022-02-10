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МОК назвал публикации о допинг-тесте Валиевой спекуляциями
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Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ о причинах задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.
Адамс заявил, что не станет «комментировать спекуляции», хотя и «знаком с ними». Он подтвердил, что «вчера возникла ситуация, которая связана с юридическими последствиями». «Но я не буду их сейчас комментировать, это было бы неуместно. Но потенциальный случай допинга – тоже спекуляция», – приводит его слова ТАСС.
В МОК напомнили, что передали «полномочия по допинг-пробам Спортивному арбитражному суду и Международному агентству по тестированию». Адамс отказался «говорить, кто ведет это дело». «Это просто юридические моменты, работа ведется. Что касается церемонии и ее отмены, это спекуляция», – приводит его слова РИА «Новости».
Он сказал, что «есть ситуация, которая требует юридических консультаций». Следует «проявить терпение, чтобы это все пришло к конкретному результату». Адамс заявил: «Информация о том, что это допинговый случай – слухи».
Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что российская фигуристка Камила Валиева не отстранена от соревнований в женском одиночном катании на ОИ. Российская сторона «ждет официальных заявлений» МОК. «Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», – сказала Ермолина.
Валиева пропустила тренировочное занятие в среду. В четверг фигуристка появилась в отведенное для нее время на тренировочном катке. Короткую программу в личных соревнованиях девушки представят 15 февраля, произвольную – 17 февраля. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
Напомним, российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой. Как сообщало издание «Чемпионат.com», сомнительную допинг-пробу спортсменка могла сдать в декабре, тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Препарат не мог повлиять на улучшение спортивных показателей фигуристки. По правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.
Минспорт РФ посчитал преждевременными комментарии по допинг-тесту фигуристки Валиевой
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Министерство спорта России считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации о сомнительном допинг-тесте фигуристки Камилы Валиевой.
«Министерство спорта Российской Федерации считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Играх в Пекине, до появления официальной информации. Позиция Российской Федерации состоит в неуклонном и последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики», – заявили в ведомстве, сообщает РИА «Новости».
Во всемирном антидопинговом агентстве (WADA) также отказались комментировать информацию о допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой, пишет агентство. «WADA не станет комментировать этот случай. Для получения информации просим связаться с организаторами турнира фигуристов», - сообщили в WADA.
Как ранее написал портал Inside the Games, положительный допинг-тест у российской фигуристки мог быть зафиксирован перед Олимпиадой – в декабре 2021 года. Это якобы и стало причиной переноса церемонии награждения победителей и призеров в командных соревнованиях. При этом The Guardian утверждает, что вещество, обнаруженное у представителя российской сборной, не может напрямую влиять на улучшение результатов, передает ТАСС.
В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что организация не ожидает получить в среду официальное заявление по допинг-тесту Камилы Валиевой. «Источником может быть только официальные заявления, которых ждем. Судя по всему, не сегодня. Половина двенадцатого уже в Пекине», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря организации Ольги Ермолиной.
По правилам Всемирного антидопингового агентства, Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной. По информации портала, юридическое разбирательство по делу Валиевой должно быть завершено 10 февраля.
Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Камила Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 – в произвольной. Валиева представляет центр спорта и образования «Самбо-70» и тренируется под руководством Этери Тутберидзе.
СМИ: Туктамышева может заменить Валиеву на Олимпиаде
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В случае отстранения Камилы Валиевой от участия в личном турнире на Олимпиаде ее может заменить чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева.
Туктамышева является первой запасной сборной России, вторая – Майя Хромых, сообщает «Спорт Экспресс».
Ранее сообщалось, что 15-летняя Валиева, подозревается в нарушении антидопинговых правил. Таким образом, Елизавета, как первая запасная, может выступить вместо нее, если будет принято решение о замене фигуристки. Для того, чтобы заявить 25-летнюю Туктамышеву, команде ОКР необходимо будет провести все необходимые тесты. Дозаявка займет некоторое время. Есть вероятность, что в случае позднего решения по Валиевой, Россия просто не успеет добавить Елизавету.
Личный турнир среди женщин на Олимпийских играх в Пекине стартует 15 февраля. Помимо Валиевой, сборную России в нем представят Анна Щербакова и Александра Трусова.
Ранее в СМИ появилась информация, что проблемы с допинг-тестом у российской спортсменки стали причиной переноса церемонии награждения фигуристов на Олимпийских играх.
До этого СМИ также сообщали, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.
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Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Стало известно о переносе награждения фигуристов на ОИ из-за проблем с допинг-тестом у россиян
Причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде является проблема с допинг-тестом российского спортсмена перед Играми в Пекине, сообщает Inside the Games.
Изначально церемония награждения должна была состояться во вторник. Позже ее перенесли на неопределенный срок, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Кремль ждет официальных заявлений в ситуации с награждением российских фигуристов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил дождаться официальных заявлений по ситуации с отменой церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.
«Пока мы не слышали никаких официальных заявлений, давайте все-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ», – сказал ТАСС Песков, говоря о предположениях, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у россиян.
«Давайте все-таки для понимания дождемся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОК (Международный олимпийский комитет)», – отметил Песков.
Во вторник Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев.
Ранее издание Inside The Games сообщило, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.
Вяльбе объявила бойкот норвежцам
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам, сообщили российские СМИ.
Как пишет «Спорт-Экспресс», Вяльбе отметила, что отказ от общения с представителями СМИ вызван высказываниями норвежцев о допинге у российских лыжников. «Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу», – заявила она.
Вяльбе потребовала извинений от норвежских журналистов. «Это нарушение всех мыслимых или немыслимых правил. Ни я, ни мои спортсмены ни разу не вспомнили про дисквалификации их спортсменов, которых было немало», – объяснила она.
Напомним, в воскресенье россиянин Александр Большунов выиграл золотую медаль Олимпиады в Пекине в скиатлоне.
Тренер прокомментировала возможное лишение медалей фигуристов РФ из-за марихуаны
Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о возможном лишении золотых медалей российских фигуристов на Олимпиаде-2022 из-за возможного употребления одним из спортсменов марихуаны.
«Я слышала, что пока это предположительно. Марихуана <...> допингом, относящимся к спорту, не считается. Но в это надо вникать», – сказала Гончаренко Metaratings.ru.
Она добавила, что устала от «гнетущей информации», и это уже «всем поднадоело», но теперь оно «всплывает опять».
«Не хочется это комментировать. Печально, что еще можно сказать», – заключила специалист.
Ранее журналист Сергей Лисин со ссылкой на собственные источники заявил, что российский фигурист, сдавший подозрительный допинг-тест перед ОИ-2022, якобы употреблял марихуану.
До этого СМИ сообщали, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил дождаться официальных заявлений по ситуации с отменой церемонии награждения фигуристов.
Швейцарский журналист тайно поддержал российскую биатлонистку
Швейцарский журналист Филипп Штекли передавал шоколад и фрукты находившейся на карантине на Олимпиаде в Пекине российской биатлонистке Валерии Васнецовой, рассказал глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.
«Лера Васнецова, которая все еще в Пекине, рассказала интересные подробности своего пребывания. Оказывается, ее соседом был какой-то швейцарец по имени Филипп. Он ее не просто поддерживал морально, но даже подкармливал швейцарским шоколадом и фруктами, которые оставлял за дверью Леры», – написал Аверьянов в Telegram.
По его словам, швейцарцем оказался телевизионщик из Цюриха, который работает на телеканале SRF. Аверьянов списался с ним и поблагодарил за то, что он сделал для российской спортсменки.
«Филипп до сих пор сидит в том ковидном отеле, без симптомов. И я до сих пор не понимаю, как он получал свои посылки с едой? Нам говорили, что это запрещено», – добавил он.
Васнецова получила положительные тесты на коронавирус по прилете в Пекин в конце января и была госпитализирована. На карантине спортсменка жаловалась на качество питания. В понедельник результаты тестов на COVID-19 Васнецовой дали отрицательный результат, спортсменка может покинуть карантин.
Ранее источник сообщил, что рассадка в самолете первых олимпийцев, прибывших в Пекин, считается бесконтактной, потому сборную России по биатлону не будут отправлять на карантин из-за положительного результата теста на коронавирус у тренера мужской команды Сергея Башкирова.
Российские хоккеисты обыграли швейцарцев в стартовом матче на ОИ
Мужская сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в стартовом матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине.
Встреча завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу действующих олимпийских чемпионов. Автором первой заброшенной шайбы на турнире стал Антон Слепышев, отличившийся за 2,7 секунды до конца первого периода, передает РИА «Новости».
Россияне на групповом этапе также встретятся со сборными Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).
В 1/4 финала олимпийского турнира выходят победители трех квартетов, а также лучшая сборная из числа занявших второе место. Остальные восемь команд сыграют в раунде плей-офф.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.
Эксперт: Нападками на Валиеву Запад хочет опорочить достижения нашей олимпийской сборной
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«Уверен, что и Олимпийский комитет России, и Министерство спорта, и Федерация фигурного катания встанут на защиту наших атлетов, в том числе и нашей гениальной спортсменки», – заявил газете ВЗГЛЯД глава хабаровского Союза боевых искусств Андрей Белоглазов. Ранее СМИ сообщили, что причиной переноса церемонии награждения наших фигуристов на Олимпиаде якобы стали допинг-пробы Камилы Валиевой.
«Сейчас мы снова видим пример грязной политики в спорте, попытку опорочить наших спортсменов, победивших благодаря своему таланту и усердию. Мы видим, как наши так называемые западные партнеры и спортивная бюрократия снова ищут черную кошку в темной комнате. Они пытаются испачкать грязными вбросами достижения нашей олимпийской сборной», – считает президент Регионального союза боевых искусств, член Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.
«Стоит напомнить, что пробы у Валиевой были взяты еще в декабре, до начала Олимпиады, но о подозрениях насчет допинга почему-то стало известно только сейчас, когда была завоевана золотая медаль. Думаю, на самом деле, мы видим серьезную атаку, цель которой – поставить под сомнение результаты Валиевой из-за якобы найденных запрещенных веществ. У меня вопрос: а почему тогда вы допустили ее до участия в Олимпиаде?», – риторически спрашивает член Общественной палаты.
Белоглазов напомнил, что после блистательного выступления Валиевой на Западе даже зазвучали призывы внести изменения в программу фигурного катания: видимо, чтобы не допустить повторения успеха россиян. Эксперт не исключает, что в ближайшие дни под надуманными предлогами западные спортивные функционеры поставят под сомнение результаты российских спортсменов в других дисциплинах.
«На этом фоне важно напомнить, что накануне открытия Игр лидеры России и Китая вместе заявили всему миру о том, что спорт должен быть вне политики. Убежден, что Китай как организатор этого большого мероприятия покажет, что спорт остается вне политики, что он объединяет людей на всех континентах нашей планеты», – добавил Белоглазов.
Ранее российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой. Как сообщало издание «Чемпионат.com», сомнительную допинг-пробу спортсменка согла сдать в декабре, тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Препарат не мог повлиять на улучшение спортивных показателей фигуристки.
15-летняя Валиева, завоевавшая золотую медаль, стала первой фигуристкой, чисто сделавшей четверной прыжок на Олимпиадах. Среди поклонников выступления Валиевой оказался американский актер Алек Болдуин. «Песня. Поэма. Живопись. Посвятить свою жизнь этому искусству... Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок – душераздирающую красоту для этого мира», – написал Болдуин в Instagram. Талант спортсменки, отмечает Eurosport, также высоко оценила чемпионка Олимпийских игр 2002 года, американка Сара Хьюз: «Программа Камилы Валиевой на чемпионате Европы заставила меня захотеть, чтобы короткая программа была чуть длиннее. Какая же прекрасная фигуристка!»
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Валиева вошла в топ самых упоминаемых персон Олимпиады
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Российская фигуристка Камила Валиева расположилась на седьмой строчке в рейтинге самых упоминаемых персон в англоязычных соцмедиа в связи с Олимпиадой в Пекине.
Список обновляется ежедневно. Он составляется на основе анализа более чем 100 млн сообщений, передает РИА «Новости».
Лидером рейтинга по итогам 8 февраля стал японский фигурист Ханю Юдзуру. Он был упомянут 17 тыс. раз – по большей части из-за его выступления в короткой программе, а также из-за того обстоятельства, что он, вероятнее всего, останется без медали.
Следом идет мексиканский фигурист Донован Каррильо с 11,5 тыс. упоминаний. Его обсуждают в связи с тем, что он стал первым мужчиной из Мексики, выступающим в фигурном катании на Олимпиаде за последние 30 лет.
Тройку замыкает американская комедийная актриса и сценарист Лесли Джонс – 8,2 тыс. упоминаний. Она оказалась в центре общественного внимания из-за запрета компании NBC вести ей текстовую трансляцию в Twitter.
Отмечается, что Камилу Валиеву на англоязычных ресурсах упоминали 2,7 тыс. раз.
Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
«Спорт-Экспресс» опроверг информацию об отстранении фигуристки Валиевой на Олимпиаде
Российское спортивное издание «Спорт-Экспресс» опровергло опубликованную им ранее информацию о лишении российских фигуристов золотых медалей в командном турнире Олимпиады и отстранении Камилы Валиевой от индивидуальных соревнований.
«Информация, опубликованная «СЭ», о лишении сборной России золотых медалей в командном турнире фигуристов и отстранении Камилы Валиевой от индивидуальных соревнований не находит подтверждения. Решение по делу Валиевой, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил, пока не принято», – пишет «Спорт-Экспресс», который ранее сообщил об этом. Позже «Спорт-Экспресс» удалил эту новость об отстранении фигуристки и лишении сборной медалей.
«15-летнюю спортсменку еще могут признать невиновной в инциденте с положительным тестом на кардиологический препарат триметазидин. В данный момент над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России и МОК. Если невиновность Валиевой в итоге будет доказана, сборная России сохранит за собой золотые медали командного турнира», – написало издание.
По данным «Спорт-Экспресс», официальное заявление МОК на эту тему ожидается в четверг в 13.00 по пекинскому времени.
«Редакция «СЭ» приносит извинения спортсменке и читателям за непроверенную информацию», – говорится в опровержении.
Ранее российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте Камилы Валиевой. Министерство спорта России считает преждевременными комментарии относительно результатов теста российской фигуристки.
В случае решения об отстранении Камилы Валиевой, ее может заменить чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, которая является первой запасной сборной России.
Спор Бунтмана и Кашина на «Эхе» об ОИ, Украине и учительнице привел к скандалу
Первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман и журналист Олег Кашин поругались, обсуждая готовность слушателей «Эха» болеть за сборную Украины на Олимпиаде, а также скандал с увольнением петербургской учительницы Серафимы Сапрыкиной.
Бунтман и Кашин в эфире «Эха Москвы» обсуждали телефонный опрос, проведенный радиостанцией. Как указал Кашин, большинство слушателей «Эха» заявили, что будет болеть за сборную Украины на Олимпиаде. Его такая ситуация возмутила. После этого Бунтман и Кашин перешли к обсуждению политики России и Украины, а затем – к увольнению Сапрыкиной.
В ходе обсуждения ситуации с Сапрыкиной Бунтман обратился к Кашину на «ты», тот в ответ призвал вернуться к обращению на «вы». Бунтман заявил: «Я все сделаю, чтобы вас здесь не было». Он сказал, что отказывается разговаривать «с этим ***» (сравнил Кашина с фекалиями). «Лучше меня здесь не будет», – сказал Бунтман, покидая студию. Далее эфир продолжился без него.
На скандал отреагировала ведущая программы «60 минут» на телеканале «России 1» Ольга Скабеева. Она заявила в Telegram: «Первый зам главного редактора «Эхо Москвы» Бунтман сказал в эфире, что добьется увольнения Кашина. Или уволится сам. Поругались из-за того, что слушатели эха болеют за украинцев. Бунтман говорит, это ок. Хорошо, что «Эхо» – либеральное и свободное СМИ и там не могут уволить за мнение. Ведь так?».
В конце прошлой недели педагог из петербургской гимназии № 168 Серафима Сапрыкина заявила в соцсетях, что ее вынудили уволиться за чтение десятиклассникам стихотворений Александра Введенского и Даниила Хармса, которых директор, по ее версии, назвала «пособниками фашистов». История вызвала большой общественный резонанс.
В Госдуме призвали дождаться официальных результатов допинг-теста российских фигуристов
Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что не стоит доверять информации о подозрительном допинг-тесте фигуриста из России, нужно ждать реакцию Олимпийского комитета России и других официальных источников.
«Считаю, что не нужно верить информации Inside The Games. Нужно дождаться информации из официальных источников, которыми могут быть федерация или Олимпийский комитет России. И это также не может быть гарантией, а может быть ошибкой. Поэтому на данный момент не нужно заниматься истерией, а нужно готовиться к следующим соревнованиям», – передает РИА «Новости» слова Свищева.
Как заявила председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская, российских фигуристов много раз проверяли на допинг перед Олимпийскими играми в Пекине.
«Все российские фигуристы приехали на Игры чистыми, их много раз проверяли в течение сезона. Допинг – это не наши дела, мы никогда этим не пользовались, не дай бог. Фигуристы не могут этим заниматься, у нас другой вид спорта, о допинге вообще говорить нечего, исключено», – передает ТАСС слова Чайковской.
«То, что они чистые, я сама могу гарантировать. Никто не болел - ничего в нос даже не капал, все здоровые приехали. Меня удивляет, что начали затрагивать фигурное катание, которое никогда не попадалось на этом. Мы не знаем, зачем в нашем виде спорта допинг, – чтобы мягче рука была, чтобы программа была красивее? Я поражена, что такой вопрос возник», – добавила Чайковская.
Ранее издание Inside The Games сообщило, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.
Россиянин Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на Олимпиаде
Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Пекине на дистанции 1500 метров и принес 11 медаль в копилку сборной.
Обладателем золотой награды стал Хван Дэ Хон из Южной Кореи, серебра – канадец Стивен Дюбуа, передает ТАСС. Бронза Елистратова стала 11 медалью в копилке сборной России на Олимпиаде в Пекине.
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Елистратову 31 год, он является олимпийским чемпионом Сочи в эстафете и бронзовым призером Игр на этой дистанции. Также в его активе победа на чемпионате мира в Москве (2015) на этой дистанции и 14 золотых медалей чемпионатов Европы.
Ранее российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу на Олимпийских играх в Пекине. Медаль стала первой для России в женском санном спорте.
Федотов стал вратарем сборной России по хоккею в стартовом матче на Олимпиаде
Вратарь московского ЦСКА Иван Федотов будет защищать ворота сборной России в стартовом матче олимпийского хоккейного турнира со швейцарцами, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Встреча пройдет в среду и начнется в 11.40 мск, передает ТАСС.
В первой пятерке сборной России сыграют защитники Александр Никишин, Никита Нестеров; нападающие Никита Гусев, Вадим Шипачев, Михаил Григоренко.
Вторую пятерку составят защитники Егор Яковлев, Александр Елесин; нападающие Станислав Галиев, Кирилл Семенов, Арсений Грицюк.
В третьей пятерке сыграют защитники Сергей Телегин, Вячеслав Войнов; нападающие Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Дмитрий Воронков.
Четвертую пятерку составят защитник Дамир Шарипзянов; нападающие Владимир Ткачев, Сергей Андронов, Андрей Чибисов и Артур Каюмов.
Запасным вратарем будет Александр Самонов. В заявку на игру не попали вратарь Тимур Билялов, защитник Артем Минулин и нападающий Сергей Плотников.
Сборные России и Швейцарии выступают в группе В с командами Дании и Чехии. В четвертьфинал олимпийского турнира выйдут победители трех групп, а также лучшая сборная из числа занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют в раунде плей-офф за выход в 1/4 финала.
Сборная России является действующим олимпийским чемпионом. В Пхенчхане российские хоккеисты в финале обыграли немцев со счетом 4-3 в овертайме.