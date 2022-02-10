МОК назвал публикации о допинг-тесте Валиевой спекуляциями

Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ о причинах задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Адамс заявил, что не станет «комментировать спекуляции», хотя и «знаком с ними». Он подтвердил, что «вчера возникла ситуация, которая связана с юридическими последствиями». «Но я не буду их сейчас комментировать, это было бы неуместно. Но потенциальный случай допинга – тоже спекуляция», – приводит его слова ТАСС.

В МОК напомнили, что передали «полномочия по допинг-пробам Спортивному арбитражному суду и Международному агентству по тестированию». Адамс отказался «говорить, кто ведет это дело». «Это просто юридические моменты, работа ведется. Что касается церемонии и ее отмены, это спекуляция», – приводит его слова РИА «Новости».

Он сказал, что «есть ситуация, которая требует юридических консультаций». Следует «проявить терпение, чтобы это все пришло к конкретному результату». Адамс заявил: «Информация о том, что это допинговый случай – слухи».

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что российская фигуристка Камила Валиева не отстранена от соревнований в женском одиночном катании на ОИ. Российская сторона «ждет официальных заявлений» МОК. «Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», – сказала Ермолина.

Валиева пропустила тренировочное занятие в среду. В четверг фигуристка появилась в отведенное для нее время на тренировочном катке. Короткую программу в личных соревнованиях девушки представят 15 февраля, произвольную – 17 февраля. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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Напомним, российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой. Как сообщало издание «Чемпионат.com», сомнительную допинг-пробу спортсменка могла сдать в декабре, тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Препарат не мог повлиять на улучшение спортивных показателей фигуристки. По правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.