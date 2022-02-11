Журова: Судьба Валиевой будет зависеть от документов терапевта

«Камиле Валиевой 15 лет, в этом возрасте у спортсменов ухудшается кардиограмма, и лекарство с триметазидином могло быть ей жизненно необходимо», – сказала газете ВЗГЛЯД экс-чемпионка Олимпиады Светлана Журова. Ранее в ОКР заявили о намеренной задержке решения по допинг-пробе российской фигуристки.

«Следы после принятия допинга для улучшения результата остаются достаточно долго, а случай Валиевой указывает на то, что она принимала лекарство, в составе которого есть вещество триметазидин. Но я не слышала, чтобы этот препарат принимали для улучшения результатов», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по спринтерскому многоборью Светлана Журова.

По ее словам, весь вопрос теперь будет заключаться в том, есть ли у российской фигуристки терапевтическое разрешение на это лекарство. «Если никакого терапевтического исключения не было, Валиева должна будет понести наказание из-за положительной декабрьской пробы, несмотря на последующие отрицательные. Но если врачом было показано лекарство с триметазидином для поддержания работы сердца – то это будет стопроцентным оправданием российской фигуристки от всех обвинений», – детализировала спортсменка.

Журова напомнила, что, например, норвежские лыжники-астматики на нескольких прошлых соревнованиях тоже принимали лекарства, в состав которых входят запрещенные препараты, и не были отстранены.

При этом отсрочка раскрытия положительной пробы Валиевой может объясняться как сознательным приурочиванием скандала к Олимпиаде, так и длительными новогодними праздниками, пояснила собеседница.

«Лаборатории могли попросту не успеть сделать анализ теста Валиевой в январе и вполне могли не знать о том, что это именно ее проба, поскольку они не подписаны, а только пронумерованы. К тому же допинг-тест был сделан не на Олимпиаде», – объяснила парламентарий.

Ранее глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой. По его словам, США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова».

В декабре 2020 года президент США Дональд Трамп подписал «акт Родченкова» о борьбе с допингом во всем мире с помощью американских судов. Закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Документ назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «акт Родченкова» попыткой распространить юрисдикцию США на другие страны. Москву такая трансграничная практика не устраивает и вызывает обеспокоенность. Замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что принятие США такого политизированного закона, как «акт Родченкова», получит соответствующую международную оценку.

Ранее в пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что Международный олимпийский комитет подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое отменило временное отстранение от соревнований фигуристки Камилы Валиевой. Международный союз конькобежцев (ISU) также решил подать апелляцию в CAS. Тем временем Валиева вышла на вторую за день тренировку перед соревнованиями в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. ОКР заявил о намеренной задержке решения по допинг-пробе Валиевой.

Напомним, в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой, что якобы могло стать причиной задержки награждения. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. Со спортсменки сняли отстранение, она продолжит выступление в одиночном катании на Играх.