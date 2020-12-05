Трамп сделал из США допингового жандарма

Президент США Дональд Трамп подписал «акт Родченкова», предусматривающий уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием. Нарушителям грозят огромные штрафы и тюремные сроки до десяти лет. Глава Минспорта призвал задуматься о мерах защиты. Но такую позицию разделяют не все: в Госдуме считают, что бояться нечего, а наказание за допинг нужно ужесточать самим.

Президент США Дональд Трамп подписал так называемый антидопинговый акт Родченкова. Теперь Соединенные Штаты начнут уголовно преследовать граждан других стран за допинговый сговор. Нарушителям грозит штраф в размере до 1 млн долларов и лишение свободы на срок до 10 лет. Предусмотрены не только санкции, но и требования возмещения ущерба «для жертв подобных сговоров». Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается.

Новый закон касается соревнований, проводимых по правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA) и с американским присутствием. Он не затронет североамериканские профессиональные лиги, которые не следуют кодексу WADA.

Сенат США одобрил «акт Родченкова» год назад – в ноябре 2020-го, но Трамп не спешил подписывать его. Хозяин Белого дома выражал беспокойство в связи с тем, что требование, по которому правоохранительные органы, включая минюст, должны делиться информацией с Антидопинговым агентством США, может угрожать ходу уголовных расследований. Президент дал понять, что всей информацией делиться не готов. Его администрация намерена «трактовать статью 6-ю (закона) как соответствующую конституционным полномочиям президента контролировать распространение информации, раскрытие которой может повредить национальной безопасности, международным отношениям, правоохранительной деятельности или исполнению президентом своих конституционных полномочий».

Акт назван именем главного информатора WADA – российского химика Григория Родченкова, который с 2005-го под 2015 год возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию. Затем Родченков бежал на Запад, где рассказал о якобы существовании в России «государственной допинговой программы», непосредственным участником которой он сам и являлся. В ответ WADA провело расследование и отстранила российскую сборную от Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. Некоторые атлеты все-таки выступили под олимпийским флагом. В декабре прошлого года Россия была отстранена на четыре года от всех международных соревнований.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «акт Родченкова» попыткой распространить юрисдикцию США на другие страны. Москву такая трансграничная практика не устраивает и вызывает обеспокоенность, отментил он.

Министр спорта Олег Матыцин предложил в ответ разработать меры, чтобы минимизировать риски для российских спортсменов. «Есть уже мнение единого спортивного сообщества, включая WADA, что такой шаг может привести к дисбалансу в системе организации контроля и осуществления мер противодействия допингу, – сказал Матыцин в эфире канала «Матч Страна». – Ведь тогда одна страна берет на себя право быть неким судьей. Мы к этому относимся негативно, надо будет в ближайшее время подумать, как минимизировать риски для российских спортсменов».

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Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, между тем, убежден, что подписанный Трампом закон «связан с борьбой с употреблением допинга». «Министр предлагает России изобрести меры по защите наших спортсменов от этого закона. На мой взгляд, это звучит более чем нелогично. Давайте просто перестанем допинг принимать и нам этот закон будет не страшен», – сказал Лебедев газете ВЗГЛЯД.

Вице-спикер подчеркнул, что вместо запрета допинга в России и поддержки инициативы ряда депутатов насчет введения уголовной ответственности за употребление допинга министр предлагает защищать «спортсменов от наказания за употребление допинга?». «Я не вижу никакой опасности в этом законе для наших спортсменов. Нужно самим начать не на словах, а на деле борьбу с допингом. Если административная ответственность, которую мы недавно ввели, не помогает, значит, давайте примем более жесткие меры, введем уголовную ответственность. Подобный опыт уже существует в некоторых европейских странах. И поверьте, статистика там довольно показательна в этом плане», – заверил Лебедев.

Советник фирмы Lisin Mishin & Partners, чемпион России по конькобежному спорту Сергей Лисин акцентировал внимание на том, что пока неясно, имеет ли этот закон обратную силу. В таком случае ответственность может грозить чиновникам, чьи имена уже назывались в связи с допинговыми скандалами недавнего прошлого. «Обычно уголовное законодательство не предполагает обратную силу. Если это так, то нам нет смысла беспокоиться, нужно просто избегать крупных обвинений и такого рода скандалов в будущем», – пояснил Лисин.

Если же окажется, что закон имеет обратную силу, то США «обязательно захотят предъявить обвинения тем людям, которые были упомянуты в докладе канадского профессора права Ричарда Макларена и в прочих докладах». То есть США могут начать преследовать в том числе самых крупных российских спортивных чиновников.

«Американские власти в очередной раз демонстрируют, что защищают своих спортсменов. С точки зрения внутренней политики, это хороший шаг. Но относительно международной ситуации, действительно, там есть конфликт. Как указывают эксперты по международному праву, частично действие «акта Родченкова» накладывается на действие кодекса WADA и непонятно, что будет превалировать. Соответственно, неясно, каким образом будет реализовываться схема, по которой человек избежит двойного наказания? Хотя

скорей всего, здесь можно говорить о том, что будет иметь место именно двойное наказание»,

– пояснил собеседник.

Новый закон подразумевает, в частности, конфискацию имущества, которое может находиться не только на территории США, но и «возможно, в странах, которые имеют с Америкой договоры на экстрадицию». «Из этих стран, куда спортивные функционеры могут поехать, например, отдыхать, может происходить выдача людей по требованию США», – подчеркнул Лисин.

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки убеждена, что теперь «любой спортсмен/функционер может быть арестован» США по обвинению в организации системного нарушения антидопинговых правил. «Будь у нас принят такой же закон, великие американские допингисты могли бы обжить российские колонии, будучи экстрадированы даже из других стран. Ну а охота американцев за предполагаемыми преступниками в других странах – история известная», – пишет Канделаки в своем Telegram-канале.

Она особо отметила исключение из закона профессиональных американских лиг, «потому что плевать они хотели на кодекс WADA».

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