США решили дисквалифицировать Всемирное антидопинговое агентство

Между США и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) разгорелся конфликт. Америка угрожает лишить WADA своих взносов. Возобновление финансирования будет зависеть от того, усилится ли влияние Штатов во Всемирном агентстве. WADA в ответ пригрозило отлучить американских спортсменов от Олимпиады. Но без американцев соревнования любого уровня могут лишиться главной составляющей спорта – денег.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранит американских спортсменов от участия в Олимпийских играх, если США откажутся финансировать эту международную организацию. С таким предупреждением в пятницу выступил глава агентства Витольд Банька. Он пояснил: к WADA обратились правительства «ряда стран мира», которые были «шокированы угрозами со стороны властей США».

Идею вашингтонских властей перекрыть финансирование WADA поддержало и национальное антидопинговое агентство США (USADA), отметил Банька. Исходя из этого, американское агентство может быть объявлено не соответствующим кодексу WADA. Это будет означать, что спортсменов из Соединенных Штатов могут не пустить на крупные международные состязания, предупредил руководитель Всемирного агентства.

Таким стал, пусть и несколько запоздалый, ответ WADA на жесткие заявления государственного управления США по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP). Еще в начале лета это ведомство предлагало Конгрессу рассмотреть вопрос о прекращении финансирования Всемирного антидопингового агентства, если WADA не начнет некие реформы, направленные на повышение «прозрачности» и «независимости».

Теперь, когда WADA пообещало санкции против американских атлетов, пришел черед возмутиться в Вашингтоне. Глава USADA Трэвис Тайгарт назвал угрозы Баньки постыдными. «Угрожать спортсменам одной страны из-за ошибочной модели управления WADA – это разочаровывает... Что-то не так, когда глобальный регулятор атакует одного из своих ключевых партнеров, который делает все, чтобы соблюдать правила, но закрывает глаза на такую страну, как Россия, которая проводит допинговую программу, спонсируемую государством. Просто невероятное лицемерие», – заявил Тайгарт.

Лицемерие, похоже, проявляют сами Соединенные Штаты, полагает вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Он заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД:

«Не исключено, что США хотят получить приоритет для своих спортсменов в WADA, чтобы покрывать возможные случаи допинга».

«Их и сейчас не особо-то ловят, ну а в случае, если они добьются своего, то можно будет забыть про допинг в США», – добавил парламентарий.

Американцы могут подкрепить свои угрозы деньгами – точнее, отказом перечислять их в бюджет WADA. До сих пор именно США делали наибольший вклад в казну агентства. Так, в нынешнем году американский взнос составил 2,7 млн долларов при общем бюджете в 37 млн долларов. Но и предупреждение WADA не голословно: вполне вероятно, что американские спортсмены не поедут, например, на ближайшую Олимпиаду, которая, напомним, пройдет в 2021 году в Токио.

«Если WADA пойдет до конца, то они могут, конечно, ввести санкции против американского спорта, – сказал газете ВЗГЛЯД чемпион России по конькобежному спорту Сергей Лисин. – Вопрос в том, какие меры будут предприняты в ответ. Если американским спортсменам будет запрещено участие в Олимпиаде, то все американские спонсоры – Сосa Cola и другие – уйдут от МОК, что станет огромной потерей денег. Это сильно повлияет на всю мировую модель спорта».

«Надо просчитать последствия, в первую очередь для самих спортсменов США», – заявил TACC почетный член Международного олимпийского комитета (МОК), бывший президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов. Он упрекнул американские власти в «нездоровом интересе к международным спортивным институтам», из-за чего возникшая проблема находится в политическом контексте.

«Если есть необходимость в реформировании WADA, то это должно быть консолидированным предложением, которое согласовано со всеми национальными олимпийскими комитетами. Почему приоритет должен предоставляться США?», – задался вопросом Смирнов.

Лисин также полагает, что давление со стороны американцев объясняется желанием резко усилить влияние Соединенных Штатов во Всемирном агентстве. «США хотят, чтобы количество их представителей в WADA было пропорционально объему финансирования с их стороны. Плюс они хотят увеличить количество своих спортсменов в организациях при WADA, чтобы их голоса были больше слышны», – отметил российский олимпийский чемпион. По его мнению, США решили воспользоваться ситуацией «коронавирусной неопределенности» с международными соревнованиями, чтобы реорганизовать WADA по своим лекалам. Увеличение представительства в агентстве даст им возможность более жестко проводить свою политику – и не только спортивную, отметил Лисин.

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«Происходит очевидная вещь: США хотят деньгами купить лояльность WADA и добиться избирательности в ее работе», – написала в своем телеграм-канале генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. «Это, видимо, делать не стыдно», – заметила журналистка, имея в виду слова главы USADA Тайгарта о «постыдных угрозах» со стороны Всемирного агентства.

Вице-спикер Госдумы Лебедев считает, что заявления Вашингтона в адрес WADA укладываются в общую линию поведения администрации Дональда Трампа в отношении международных структур, будь то ВТО, Всемирная организация здравоохранения или НАТО. «Трамп поставил такой же вопрос перед Североатлантическим альянсом: почему европейские члены НАТО платят меньше, чем американцы», – напомнил российский парламентарий.

Лебедев, впрочем, не видит в такой манере поведения ничего зазорного. По его мнению, Россия также могла бы стремиться к уровню влиянию в той же WADA, пропорциональному тому взносу, который делает наша страна. «Я не понимаю, почему Россия, например, должна быть на равных в этой организации со слабыми африканскими странами, которые платят туда копейки?» – задался вопросом вице-спикер Думы.

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