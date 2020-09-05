США решили дисквалифицировать Всемирное антидопинговое агентство

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«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

США помогут Газпрому подписать контракт с Китаем по второй «Силе Сибири» Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Новый газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» объединит газотранспортные системы запада и востока, заявил Газпром. Это позволит Москве оперативно перенаправить в Китай идущие сейчас в Европу объемы газа. Что этот газопровод даст России и стоит ли Европе опасаться «Силы Сибири – 2»? Подробности...
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Россия и Китай поборются за роль главного врага США

РФ и КНР остаются стратегическими партнерами, но в США болеют за разные команды Михаил Метцель/ТАСС
Ноябрьские выборы президента решат для Америки один из главных геополитических вопросов: кто ее главный противник и с чьим влиянием нужно бороться в первую очередь – России или Китая. Для Пекина ставка в этой игре значительно выше, чем для Москвы: там серьезно заинтересованы в том, чтобы в Белый дом переехал Джо Байден, обещающий обрушить на Кремль страшные кары. Подробности...
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Как «калужское чудо» работает на людей

Региональные власти прилагают усилия не только к тому, чтобы областной центр выглядел красиво Светлана Тарасова/РИА «Новости»
Как совместить меры по борьбе с эпидемией и поддержку промышленных производств? Создать комфортную жизнь для населения и одновременно экономить бюджет? Наладить обратную связь с гражданами, в том числе в социальных сетях? Рецепты управления регионом от и. о. губернатора Калужской области Владислава Шапши для специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву

Ангела Меркель уже сталкивалась с тем, что ее телефон прослушивали – правда, американцы Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Радиоэлектронная разведка Белоруссии «перехватила разговор», который доказывает, что дело об отравлении Алексея Навального является фальсификацией. По крайней мере, это утверждает белорусский лидер Александр Лукашенко. Как мог бы произойти подобный перехват и действительно ли у Белоруссии для этого есть технические возможности? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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«Северный поток – 2» мешает газовому блицкригу США в Европе

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Большевикам доверять нельзя

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Суть большевизма – вовсе не диктатура пролетариата. Его вообще незачем привязывать к Марксу. Большевики – тоталитарная секта, члены которой убеждены в наличии единственно верного учения, которое «всесильно». Подробности...
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Как хотите, но трудно поверить в случайные совпадения. 1 сентября ушли из жизни педагог-новатор, писатель Владислав Крапивин и актриса Ирина Печерникова, сыгравшая учительницу английского в лучшем советском фильме о школе – «Доживем до понедельника». Подробности...
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?
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    США решили дисквалифицировать Всемирное антидопинговое агентство

    Похоже, что США хотят сделать своих спортсменов неприкосновенными для допинг-проб    5 сентября 2020, 09:17
    Фото: Matt Slocum/AP/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин

    Между США и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) разгорелся конфликт. Америка угрожает лишить WADA своих взносов. Возобновление финансирования будет зависеть от того, усилится ли влияние Штатов во Всемирном агентстве. WADA в ответ пригрозило отлучить американских спортсменов от Олимпиады. Но без американцев соревнования любого уровня могут лишиться главной составляющей спорта – денег.

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранит американских спортсменов от участия в Олимпийских играх, если США откажутся финансировать эту международную организацию. С таким предупреждением в пятницу выступил глава агентства Витольд Банька. Он пояснил: к WADA обратились правительства «ряда стран мира», которые были «шокированы угрозами со стороны властей США».

    Идею вашингтонских властей перекрыть финансирование WADA поддержало и национальное антидопинговое агентство США (USADA), отметил Банька. Исходя из этого, американское агентство может быть объявлено не соответствующим кодексу WADA. Это будет означать, что спортсменов из Соединенных Штатов могут не пустить на крупные международные состязания, предупредил руководитель Всемирного агентства.

    Таким стал, пусть и несколько запоздалый, ответ WADA на жесткие заявления государственного управления США по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP). Еще в начале лета это ведомство предлагало Конгрессу рассмотреть вопрос о прекращении финансирования Всемирного антидопингового агентства, если WADA не начнет некие реформы, направленные на повышение «прозрачности» и «независимости».

    Теперь, когда WADA пообещало санкции против американских атлетов, пришел черед возмутиться в Вашингтоне. Глава USADA Трэвис Тайгарт назвал угрозы Баньки постыдными. «Угрожать спортсменам одной страны из-за ошибочной модели управления WADA – это разочаровывает... Что-то не так, когда глобальный регулятор атакует одного из своих ключевых партнеров, который делает все, чтобы соблюдать правила, но закрывает глаза на такую страну, как Россия, которая проводит допинговую программу, спонсируемую государством. Просто невероятное лицемерие», – заявил Тайгарт.

    Лицемерие, похоже, проявляют сами Соединенные Штаты, полагает вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Он заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД:

    «Не исключено, что США хотят получить приоритет для своих спортсменов в WADA, чтобы покрывать возможные случаи допинга».

    «Их и сейчас не особо-то ловят, ну а в случае, если они добьются своего, то можно будет забыть про допинг в США», – добавил парламентарий.

    Американцы могут подкрепить свои угрозы деньгами – точнее, отказом перечислять их в бюджет WADA. До сих пор именно США делали наибольший вклад в казну агентства. Так, в нынешнем году американский взнос составил 2,7 млн долларов при общем бюджете в 37 млн долларов. Но и предупреждение WADA не голословно: вполне вероятно, что американские спортсмены не поедут, например, на ближайшую Олимпиаду, которая, напомним, пройдет в 2021 году в Токио.

    «Если WADA пойдет до конца, то они могут, конечно, ввести санкции против американского спорта, – сказал газете ВЗГЛЯД чемпион России по конькобежному спорту Сергей Лисин. – Вопрос в том, какие меры будут предприняты в ответ. Если американским спортсменам будет запрещено участие в Олимпиаде, то все американские спонсоры – Сосa Cola и другие – уйдут от МОК, что станет огромной потерей денег. Это сильно повлияет на всю мировую модель спорта».

    «Надо просчитать последствия, в первую очередь для самих спортсменов США», – заявил TACC почетный член Международного олимпийского комитета (МОК), бывший президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов. Он упрекнул американские власти в «нездоровом интересе к международным спортивным институтам», из-за чего возникшая проблема находится в политическом контексте.

    «Если есть необходимость в реформировании WADA, то это должно быть консолидированным предложением, которое согласовано со всеми национальными олимпийскими комитетами. Почему приоритет должен предоставляться США?», – задался вопросом Смирнов.

    Лисин также полагает, что давление со стороны американцев объясняется желанием резко усилить влияние Соединенных Штатов во Всемирном агентстве. «США хотят, чтобы количество их представителей в WADA было пропорционально объему финансирования с их стороны. Плюс они хотят увеличить количество своих спортсменов в организациях при WADA, чтобы их голоса были больше слышны», – отметил российский олимпийский чемпион. По его мнению, США решили воспользоваться ситуацией «коронавирусной неопределенности» с международными соревнованиями, чтобы реорганизовать WADA по своим лекалам. Увеличение представительства в агентстве даст им возможность более жестко проводить свою политику – и не только спортивную, отметил Лисин.

    «Происходит очевидная вещь: США хотят деньгами купить лояльность WADA и добиться избирательности в ее работе», – написала в своем телеграм-канале генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. «Это, видимо, делать не стыдно», – заметила  журналистка, имея в виду слова главы USADA Тайгарта о «постыдных угрозах» со стороны Всемирного агентства.

    Вице-спикер Госдумы Лебедев считает, что заявления Вашингтона в адрес WADA укладываются в общую линию поведения администрации Дональда Трампа в отношении международных структур, будь то ВТО, Всемирная организация здравоохранения  или НАТО. «Трамп поставил такой же вопрос перед Североатлантическим альянсом: почему европейские члены НАТО платят меньше, чем американцы», – напомнил российский парламентарий.

    Лебедев, впрочем, не видит в такой манере поведения ничего зазорного. По его мнению, Россия также могла бы стремиться к уровню влиянию в той же WADA, пропорциональному тому взносу, который делает наша страна.  «Я не понимаю, почему Россия, например, должна быть на равных в этой организации со слабыми африканскими странами, которые платят туда копейки?» – задался вопросом вице-спикер Думы.

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