ВАДА назвало число измененных допинг-проб Московской лаборатории

145 из 298 записей о подозрительных допинг-пробах из Московской антидопинговой лаборатории были изменены или удалены, рассказал глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Юнгер.

«Мы смогли установить, какие данные были удалены и когда. Но не в каждом случае смогли восстановить их», – передает Deutche Welle со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung слова Юнгера.

Он рассказал, что его команда с мая по ноябрь 2019 года была занята «только тем, чтобы установить, какие данные были изменены, удалены или добавлены».

«В некоторых случаях эти действия были датированы задним числом. Для этого всю базу данных переставляли на одну дату четырьмя годами ранее, после чего удаляли (те или иные записи)», – объяснил Юнгер.

Он добавил также, что все 298 подозрительных случаев будут проверены.

Напомним, 20 сентября 2018 года исполком ВАДА восстановил полноправный статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которого оно было лишено в ноябре 2015 года.

В январе Россия заявила о выполнении всех требований Всемирного антидопингового агентства, включая предоставление доступа к московской лаборатории для экспертов ВАДА. 30 апреля ВАДА отправила за границу более 2 тыс. образцов из московской лаборатории. По итогам проверки у 298 российских спортсменов обнаружили подозрительные допинг-пробы.

В сентябре 2019 года немецкий журналист Хайо Зеппельт на своей странице в соцсети сообщил, что Россию заподозрили в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории.

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