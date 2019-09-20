Московскую антидопинговую лабораторию заподозрили в манипуляции

Россию заподозрили в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, запущена процедура несоответствия РУСАДА кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщил немецкий журналист Хайо Зеппельт на своей странице в соцсети.

«Россия подозревается в манипулировании данными московской лаборатории (были направлены в ВАДА в начале 2019 года). Комитет ВАДА по соответствию проинформирует об этом исполком организации на заседании, которое пройдет в Токио на следующей неделе. Процедура несоответствия уже запущена», – сообщил Зеппельт, передает РИА «Новости».

Напомним, 20 сентября 2018 года исполком ВАДА восстановил полноправный статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которого оно было лишено в ноябре 2015 года.

В январе Россия заявила о выполнении всех требований Всемирного антидопингового агентства, включая предоставление доступа к московской лаборатории для экспертов ВАДА. 30 апреля ВАДА отправила за границу более 2 тыс. образцов из московской лаборатории. По итогам проверки у 298 российских спортсменов обнаружили подозрительные допинг-пробы.