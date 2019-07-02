Подозрительные допинг-пробы нашли у 298 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило, что 298 российских спортсменов имеют подозрительные результаты допинг-проб. Об этом сообщила пресс-служба организации на основе данных московской лаборатории.

На данный момент из 578 допинг-проб 298 российских спортсменов, попавших под подозрение, были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам. Составлены пакеты доказательств нарушений антидопинговых правил, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре 2018 года исполком ВАДА восстановил полноправный статус РУСАДА, которого организация была лишена в ноябре 2015 года. Однако Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему отстранена от участия в международных соревнованиях – до момента перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории.

В июне за нарушение антидопинговых правил были дисквалифицированы два российских легкоатлета: бронзовый призер чемпионата России 2018 года в беге на 5 тыс. метров Артем Леоненко и бегунья Наталья Хохлова.