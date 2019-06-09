Продлено наказание Всероссийской федерации легкой атлетики

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) решил продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщил на пресс-конференции глава рабочей группы ИААФ Руне Андерсен.

«Мы рекомендовали и совет согласился, что ВФЛА не должна быть восстановлена», – передает его слова ТАСС.

Он заявил, что вопрос восстановления ВФЛА рассмотрят после того, как будут перепроверены данные допинг-проб московской лаборатории.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков предполагал, что восстановление ВФЛА может не состояться из-за скорого выборного конгресса в ИААФ.