Восстановление ВФЛА оказалось под угрозой из-за «смены власти» в IAAF

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал возможность восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики в правах на заседании исполкома Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Он подчеркнул, что российская сторона выполнила все требования, но «существуют опасения» из-за скорого «выборного конгресса» IAAF.

«Согласно практике, кардинальные меры не принимаются накануне смены власти», – приводит его слова RT.

Он сообщил, что у ОКР есть план на случай продления дисквалификации.

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что «выполнены оставшиеся пункты по выплате долгов и передаче проб, хранившихся в московской антидопинговой лаборатории».