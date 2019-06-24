Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что за нарушение антидопинговых правил дисквалифицированы два легкоатлета: бронзовый призер чемпионата России 2018 года в беге на 5 тыс. метров Артем Леоненко и бегунья Наталья Хохлова.

Леоненко обвинили в нарушении п.2.2 Общероссийских антидопинговых правил «Использование/попытка использования запрещенной субстанции/метода», пишет «Интерфакс».

Спортсмена дисквалифицировали на четыре года с даты временного отстранения (8 февраля 2019 года). Все результаты легкоатлета с 19 июня 2018 года аннулированы.

Хохлову дисквалифицировали на два года за нарушение п.2.1 тех же правил «Наличие запрещенной субстанции в пробе». Дисквалификация спортсменки завершится 11 ноября 2020 года. Ее результаты на чемпионате России по кроссу, который состоялся 20 октября прошлого года, также аннулируются.

Ранее ВФЛА продлили отстранение до момента перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории.