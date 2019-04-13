Возбуждено дело по факту мошенничества в РУСАДА

Столичная полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве после хищения 1 млн рублей в Российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА), сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

Представитель ведомства сообщил ТАСС, что хищение бюджетных средств в особо крупном размере выявлено при закупке оборудования для организации по завышенной цене. Уточняется, что речь идет о договоре с одной из российских компаний договоров на поставку оборудования для сбора проб биологического материала в целях проведения допинг-контроля спортсменов. Ущерб, по оценке правоохранителей, превышает 1 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщили в полиции.

Представитель ГУ МВД по Москве добавил, что неизвестные лица из числа сотрудников некоммерческого партнерства РУСАДА совершили хищение в период с 14 марта 2011 года по 20 декабря 2014 года.

«Организован весь необходимый комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий», – заключил он.

20 сентября 2018 года исполком ВАДА восстановил полноправный статус РУСАДА, которого организация была лишена в ноябре 2015 года. Сообщалось, что Российское антидопинговое агентство в процессе преобразования уволило 100% инспекторов допинг-контроля.