РУСАДА при преобразовании уволило всех инспекторов допинг-контроля

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в процессе преобразования уволило 100% инспекторов допинг-контроля, сообщил гендиректор ведомства Юрий Ганус.

На пресс-конференции, где был представлен отчет о деятельности организации, Ганус сообщил, что «значительный вклад в организацию работы нового РУСАДА внесли международные эксперты Ева Люкошюте-Станикунине и Питер Николсон, утвержденные решением WADA, благодаря которым агентство подверглось основательному, полному и глубокому преобразованию с заменой более 90% сотрудников и увольнением 100% инспекторов допинг-контроля».передает РИА «Новости».

Также из годового отчета стало известно, что в 2017 году было выявлено 59 нарушений антидопинговых правил, а в 2018 году – 146, то есть на 147% больше.

23 из них приходятся на Всероссийскую федерацию легкой атлетики, 30 – на Федерацию пауэрлифтинга России, 22 – на Федерацию тяжелой атлетики России.

Отмечается, что отдел по обработке результатов ставит своей целью, чтобы обработка дел о возможных нарушениях антидопинговых правил и правил доступности спортсменов для тестирования велась всесторонне и максимально прозрачно, при полном соблюдении прав спортсмена.

Спортсмены и иные лица, которых обвиняют в нарушении антидопинговых правил, а также федерации были уведомлены об этих случаях.

В данный момент продолжается обработка результатов, по ряду дел осуществляется тесное сотрудничество с отделом расследований.

Напомним, исполком WADA 20 сентября 2018 года восстановил полноправный статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года.

17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные, сформированные лабораторией.

Позже объявили, что статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу сохранен.

В марте Германия и Австрия объявили о раскрытии всемирной допинговой сети.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о раскрытии всемирного допингового заговора.