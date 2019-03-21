Германия и Австрия объявили о раскрытии всемирной допинговой сети

В результате операции Aderlass немецкие и австрийские следователи раскрыли всемирную допинговую сеть: генпрокурор Мюнхена Кай Гребер заявил, что после допроса главного подозреваемого, доктора из Эрфурта Марка С., у правоохранителей появились данные в отношении 21 спортсмена из восьми европейских стран, представляющих пять видов спорта.

Гребер заявил в среду, 20 марта, о «трехзначном числе случаев забора крови», которые проводились с 2011 года по февраль 2019 года по всему миру. Он сообщил также о «колоссальной» доказательной базе, а также что главный подозреваемый Марк С. сделал «объемные» заявления, передает Deutsche Welle.

Известно, что три из пяти видов спорта – это беговые лыжи, велоспорт и триатлон. Два других зимних вида спорта Гребер не стал назвать в интересах следствия.

Прокурор также сообщил, что два человека из «эрфуртской сети» летали на зимнюю Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане, чтобы снабдить там спортсменов их обогащенной кровью.

При этом Гребер не захотел отвечать на вопрос, есть ли среди подозреваемых немецкие атлеты.

В ходе операции Aderlass были задержаны девять спортсменов, включая австрийского лыжника Йоханнеса Дюрра.

Гребер не исключил, что в результате расследования будет выявлено больше допинг-случаев, чем в рамках «Операции Пуэрто», когда под подозрением испанских следователей оказались десятки спортсменов.

По данным прокурора, атлеты платили доктору Марку С. за его услуги от 4 тыс. до 12 тыс. евро за спортивный сезон, суммарно до 100 тыс. евро ежегодно. За каждый случай подозреваемому грозит от одного до десяти лет тюрьмы.

Ведущий прокурор Ханс Корнпробст сообщил, что у следователей в данный момент нет достаточных доказательств, что спортивные федерации «систематически поддерживали применение допинга».

Ранее Франция выдала ордер на арест экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева, которого в 2015 году обвиняли в подкупе кандидата в президенты Сенегала в обмен на сокрытие информации об использовании допинга российскими легкоатлетами.