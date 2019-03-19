Франция выдала ордер на арест экс-главы федерации легкой атлетики России

Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева.

Также получен ордер на арест бывшего старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Напомним, в декабре 2015 года Балахничева обвинили в кандидата в президенты Сенегала в обмен на сокрытие информации об использовании допинга российскими легкоатлетами.

В 2016 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций пожизненно отстранила Балахничева и Мельникова

Ранее Россия передала министерству юстиции Франции материалы для расследования фактов коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.