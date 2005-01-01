Россия заявила о выполнении всех требований ВАДА

Россия выполнила все требования, выдвинутые Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) для восстановления в правах РУСАДА, сообщил помощник президента, зампред совета при президенте по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин.

«Россия выполнила все обязательства, выполнила все те условия, которые были обозначены ВАДА. Нас просили обеспечить доступ к (московской антидопинговой) лаборатории для экспертов ВАДА, и мы это сделали. Они получили все, что хотели, получили полный доступ», – сказал Левитин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что с оптимизмом ожидает решения по РУСАДА и не видит причин для беспокойств.

На прошлой неделе сообщалось, что эксперты ВАДА собираются посетить Москву для получения базы данных антидопинговой лаборатории.