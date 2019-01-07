ВАДА объявило о визите экспертов в Москву

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило о планируемом на 9 января визите экспертов организации в Москву для получения базы данных антидопинговой лаборатории.

«9 января в Россию планируется прибытие экспертной группы из трех человек, работающих во Всемирном антидопинговом агентстве, для получения доступа и извлечения данных из системы управления информацией лаборатории и аналитических данных бывшей московской лаборатории», – сообщили в ВАДА.

Ранее о приезде экспертов ВАДА в Москву сообщил министр спорта России Павел Колобков, передает ТАСС.

«На данный момент все технические вопросы урегулированы. И мы ждем приезда экспертов, чей визит планируется 9 января», – сказал он.

Он отметил, что за последние три месяца ВАДА, РУСАДА и Следственный комитет провели «большую организационную работу» по предоставлению данных московской лаборатории.

«Это потребовало согласования большого количества процедурных вопросов, в том числе перечня используемого оборудования», – добавил он.

На прошлой неделе руководитель комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тэйлор объяснял, почему решение вопроса о статусе РУСАДА лучше отложить до середины января.

Вице-президент Линда Хеллеланд и комиссия спортсменов ВАДА призывали принять срочные меры, касающиеся статуса РУСАДА. Хеллеланд заявила, что заседание комитета по соответствию нужно провести в формате телеконференции, без личной встречи членов комитета.