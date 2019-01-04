В ВАДА предпочли не спешить с вердиктом по статусу РУСАДА

Руководитель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства Джонатан Тэйлор объяснил, почему решение вопроса о статусе Российского антидопингового агентства лучше отложить до середины января.

ВАДА сообщило, что комитет проведет внеочередное заседание 14–15 января, потому что это ближайшие даты, в которые «члены комитета имеют возможность встретиться лично». Кроме того, назначив заседание на середину января, комитет получил возможность ознакомиться с отчетами посетивших Москву экспертов ВАДА. Агентство напомнило исполкому и совету учредителей, что даты заседания были определены заранее, передает РИА «Новости».

Тэйлор ответил на обеспокоенность британского пауэрлифтера-паралимпийца Али Джавада в связи с тем, что Россия получает дополнительное время на выполнение требования ВАДА «предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории», хотя дедлайн – 31 декабря, передает Би-би-си.

Тэйлор не видит в этом ничего плохого, так как, по его мнению, важнее не уложиться в срок, а получить данные, чтобы определить, «против каких спортсменов должно быть открыто дело, а против каких нет».

«Если данные будут получены, так ли важно, произойдет это 31 декабря или на следующей неделе?» – заявил он.