WADA отправила из московской лаборатории за границу более 2 тыс. образцов

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30 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 22:50  |  vz.ru
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Почему доллар теряет свое могущество в России

За пять лет Россия добилась впечатляющих результатов в борьбе с гегемонией доллара в своей торговле Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС
За последние пять лет Россия сумела добиться снижения доли доллара в своих международных расчетах. Доли евро и рубля, напротив, существенно выросли – впрочем, как и юаня. Должна ли Россия вообще избавляться от расчетов в долларах и почему юань пока разочаровывает российскую экономику? Подробности...
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В «паспортной войне» России и Украины побеждает Путин

Не исключено, что Зеленский тоже в итоге «соблазнится» российским паспортом – жизнь в России сытнееФото: «Студия Квартал 95»
«Украинцы, наверное, выберут Зеленского президентом России, потому что он тоже возьмет российское гражданство». Такие фантастические картины рисуют политологи, комментирующие заочный спор, вспыхнувший между лидерами России и Украины по поводу раздачи паспортов своих стран соседям. Кто стал победителем в этой политической риторике и реальна ли подобная паспортная коллизия? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Скончался человек, вырвавший ядерные зубы у советского медведя

Сенатор Лугар был достойным сыном своего народа – но России он вряд ли принес такую же пользуФото: SERGEI CHUZAVKOV/AP/ТАСС
В минувшие выходные на 88-м году жизни скончался Ричард Лугар – американский политик-республиканец, более известный как соавтор программы по уничтожению советского ядерного оружия (программа Нанна – Лугара). Соединенные Штаты крайне ценили этого политика, и было за что. Однако для России его фигура имеет совсем другое значение. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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ГУЛАГ продается, но секс все равно круче

Сергей Мардан, публицист
Сталинский хоррор выглядит в ютубовской ленте очень неплохо. Но только про секс с Ивлеевой все равно лучше смотрят, и Дудь это знает лучше прочих. А пожилым борцам с проклятым прошлым лучше не трясти перхотью и успокоиться. Подробности...
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Призрак белой дамы в казенном доме бродит по Европе

Ольга Андреева, Журналист
Слава магов опирается уже не на мастерство приворотов, а на точные рекомендации по стратегическому планированию жизни и бизнеса. Тактические меры по превентивному выцарапыванию глаз сменились мировоззренческими откровениями. Подробности...
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Новый Китай меняет тактику

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если у Китая все получится, то в мире образуется два сравнимых по силе и возможностям лагеря. Оба они будут действовать в рамках рыночной экономики и давать своим малым и средним участникам широкие возможности. Подробности...
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            WADA отправила из московской лаборатории за границу более 2 тыс. образцов

            30 апреля 2019, 21:47

            Текст: Анастасия Норина

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            Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило об отправке в аккредитованную лабораторию за пределами России более 2 тыс. образцов, которые извлекли из московской антидопинговой лаборатории, сообщается на официальном сайте WADA.

            Состоящая из пяти экспертов команда извлекла распределенные на пробы А и В 2 тыс. 262 образца в 4 тыс. 524 контейнерах из московской лаборатории, передает РИА «Новости».

            «Пробы вывезены из Москвы и следуют в аккредитованную WADA лабораторию за пределами России. Важно отметить, что все образцы, которые департамент расследований WADA планировал проверить, были успешно обнаружены и извлечены», – говорится в заявлении.

            «Извлечение необходимых образцов из лаборатории является еще одним шагом вперед. Эти образцы будут использованы в качестве доказательств против тех, кто, возможно, совершил нарушение антидопинговых правил, и могут реабилитировать невиновных спортсменов», – рассказал глава департамента расследований Гюнтер Юнгер.

            «В качестве меры предосторожности мы решили взять все пробы, соответствовавшие данным в базе данных московской лаборатории, даже если не подозревали нарушение антидопинговых правил. Поэтому мы можем перейти к следующему этапу и оказать поддержку международным спортивным федерациям и другим антидопинговым организациям в расследовании дел», - добавил он.

            Напомним, 20 сентября 2018 года исполком WADA восстановил полноправный статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которого оно было лишено в ноябре 2015 года.

            17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные, сформированные лабораторией. Позже объявили, что статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу сохранен.

            Позже РУСАДА уволило всех инспекторов допинг-контроля в процессе преобразования.


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