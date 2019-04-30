WADA отправила из московской лаборатории за границу более 2 тыс. образцов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило об отправке в аккредитованную лабораторию за пределами России более 2 тыс. образцов, которые извлекли из московской антидопинговой лаборатории, сообщается на официальном сайте WADA.

Состоящая из пяти экспертов команда извлекла распределенные на пробы А и В 2 тыс. 262 образца в 4 тыс. 524 контейнерах из московской лаборатории, передает РИА «Новости».

«Пробы вывезены из Москвы и следуют в аккредитованную WADA лабораторию за пределами России. Важно отметить, что все образцы, которые департамент расследований WADA планировал проверить, были успешно обнаружены и извлечены», – говорится в заявлении.

«Извлечение необходимых образцов из лаборатории является еще одним шагом вперед. Эти образцы будут использованы в качестве доказательств против тех, кто, возможно, совершил нарушение антидопинговых правил, и могут реабилитировать невиновных спортсменов», – рассказал глава департамента расследований Гюнтер Юнгер.

«В качестве меры предосторожности мы решили взять все пробы, соответствовавшие данным в базе данных московской лаборатории, даже если не подозревали нарушение антидопинговых правил. Поэтому мы можем перейти к следующему этапу и оказать поддержку международным спортивным федерациям и другим антидопинговым организациям в расследовании дел», - добавил он.

Напомним, 20 сентября 2018 года исполком WADA восстановил полноправный статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которого оно было лишено в ноябре 2015 года.

17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные, сформированные лабораторией. Позже объявили, что статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу сохранен.

Позже РУСАДА уволило всех инспекторов допинг-контроля в процессе преобразования.