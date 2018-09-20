Российское антидопинговое агентство восстановлено в правах

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял решение признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим своему кодексу, сообщил источник в ВАДА.

«Исполком ВАДА принял решение, что РУСАДА соответствует всемирному антидопинговому кодексу», – сообщил источник ТАСС.

Позже глава ВАДА Крэйг Риди подтвердил, что исполком организации большинством голосов поддержал восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В состав исполкома входят 12 человек, включая президента организации Крэйга Риди. Заседание исполкома проходит в четверг на Сейшельских островах.

Ранее комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию дал рекомендацию исполкому восстановить РУСАДА в правах.

В декабре Россия не выполнила два критерия Всемирного антидопингового агентства: признание доклада комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, с которыми Москва категорически не согласна, и доступ к допинг-пробам, опечатанным в связи с расследованием.