Комитет ВАДА рекомендовал восстановить РУСАДА

Комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по соответствию дал рекомендацию исполкому восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах.

«Комитет ВАДА по соответствию сегодня выступил с рекомендацией исполнительному комитету организации восстановить РУСАДА на заседании исполкома 20 сентября», – сообщили в российском агентстве, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что комитет по соответствию ВАДА выступил против того восстановления в правах.

В декабре Россия не выполнила два критерия ВАДА: признание доклада комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, с которыми Москва категорически не согласна, и доступ к допинг-пробам, опечатанным в связи с расследованием.

В июне комитет решил, что российская сторона может не признавать выводы комиссии Макларена, если признает выводы комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида. Речь идет о заявлении комиссии Шмида о том, что «некоторые сотрудники Минспорта и подконтрольных структур» якобы вовлечены в «допинговую схему».