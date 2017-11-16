Комитет WADA рекомендовал не восстанавливать РУСАДА в правах

Комитет по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступил против того, чтобы Российское антидопинговое агентство восстановили в правах, сообщил журналист Би-би-си Дэн Роан.

«Единогласный вывод CRC: ни одно из двух оставшихся условий дорожной карты по восстановлению РУСАДА не выполнено», – приводит РИА «Новости» текст сообщения CRC.

В июне комитет решил, что российская сторона может не признавать выводы комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, если признает выводы комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида. Речь идет о заявлении комиссии Шмида о том, что «некоторые сотрудники Минспорта и подконтрольных структур» якобы вовлечены в «допинговую схему».

Кроме того, Россия заявила, что может предоставить доступ к допинг-пробам спортсменов «в качестве исключения». WADA в ответ отметило, что может признать условие о допуске к пробам выполненным, если получит доступ к ним на условиях, которые устроят обе стороны и «обеспечат целостность доказательной базы».

Как следует из заявления CRC, Москва не признала выводы комиссии Шмида и не прокомментировала предложение, касающееся доступа к московской лаборатории. При этом Россия заявила, что причастных к допинг-схеме будут выявлять СК и российские суды.