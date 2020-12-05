Трамп подписал «акт Родченкова»

Глава американского государства Дональд Трамп подписал так называемый Антидопинговый акт Родченкова, который предусматривает преследование со стороны США граждан других стран за допинговый сговор, сообщил Белый дом.

В сообщении американской администрации указано, что «акт Родченкова» предусматривает «уголовные санкции против определенных лиц, вовлеченных в международные допинговые сговоры, и требует возмещения ущерба для жертв подобных сговоров», передает РИА «Новости».

Трамп сообщил, что подписал акт с определенными оговорками. Он выразил беспокойство в связи с тем, что требование, по которому правоохранительные органы, включая минюст, должны делиться информацией с Антидопинговым агентством США, может угрожать ходу уголовных расследований. Трамп дал понять, что всей информацией делиться не готов. Его администрация намерена «трактовать статью 6 (закона) как соответствующую конституционным полномочиям президента контролировать распространение информации, раскрытие которой может повредить национальной безопасности, международным отношениям, правоохранительной деятельности или исполнению президентом своих конституционных полномочий».

Напомним, Палата представителей Конгресса США проголосовала за документ около года назад, Сенат – в ноябре 2020 года. «Акт Родченкова» заявляет о праве США преследовать тех, кого они сочтут участниками допингового сговора на соревнованиях, проводимых по правилам Всемирного антидопингового агентства и с американским присутствием. Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «закон Родченкова» является попыткой распространить юрисдикцию США на другие страны, Москву такая трансграничная практика не устраивает и вызывает обеспокоенность. Сенатор Алексей Пушков заявил газете ВЗГЛЯД, что это очередная попытка США распространить американское законодательство на весь мир.

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