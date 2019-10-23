Конгрессмены США приняли «Антидопинговый акт Родченкова»

Палата представителей Конгресса США проголосовала за так называемый «Антидопинговый акт Родченкова». Кроме того, конгрессмены призвали Россию либо предоставить доказательства против Пола Уилана, либо освободить его.

Проект закона об уголовной ответственности за допинговый сговор также предусматривает «возмещение ущерба для жертв таких сговоров» и «предоставление защиты информаторам».

Теперь проект закона должны принять в Сенате США, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как США собираются распространять действие своих законов на весь мир с помощью «акта Родченкова».

Кроме того, конгрессменами принята не имеющая обязательной силы резолюция, в которой от Москвы требуют «предоставить заслуживающие доверия доказательства обвинений» против Уилана или «немедленно освободить его из-под стражи».

Кроме того, американская сторона хочет получить к нему «неограниченный консульский доступ».

Напомним, Уилана задержали в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных об одной из российских спецслужб в пользу США. У него имеются гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. США ни разу не опровергали шпионскую деятельность Уилана.