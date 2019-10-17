МИД: США ни разу не опровергали шпионскую деятельность Уилана

Должностные лица США в рабочих контактах с Москвой ни разу не опровергали претензии к обвиненному в шпионаже американцу Полу Уилану, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Факт шпионской деятельности Уилана хорошо задокументирован, и, что характерно, он, собственно ни разу и не оспаривался американскими должностными лицами в наших рабочих контактах», – заявила она, передает РИА «Новости».

В сентябре министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.

Напомним, Уилана задержали в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных об одной из российских спецслужб в пользу США. Сообщалось, что его схватили во время шпионской акции. У Уилана были найдены документы, содержащие государственную тайну. По версии защиты американца, он приехал в Москву на свадьбу к другу. У задержанного имеется четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании.

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