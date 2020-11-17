Пушков назвал «акт Родченкова» подменой международного права американским

«Мы видим очередную попытку США распространить американское законодательство на весь мир. Желание судить остальных, но при этом не быть судимыми – характерная черта внешней политики США», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя принятие Сенатом США так называемого Антидопингового «акта Родченкова».

«Если говорить о чисто спортивном измерении «акта Родченкова», то он нацелен на закрепление абсолютного приоритета американского спорта на мировых площадках. Вынося спортсменов американских национальных лиг за пределы действия закона, США дают им карт-бланш на использование как минимум спорных препаратов. В итоге спортсмены США будут не просто свободно соревноваться, но и пользоваться защитой американского законодательства от обвинений в использовании допинга», – объяснил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Пушков подчеркнул, что в «акте Родченкова» явственно видна попытка США «распространить американское законодательство на весь остальной мир», при этом самим оставаясь «неприкасаемыми». «Судить всех остальных, но при этом не быть судимыми – очень характерная черта внешней политики США последних лет. Они пытаются создать себе уникальный статус прокуроров и судей на международном уровне, и «актом Родченкова» это распространится теперь и на мировой спорт», – уверен сенатор.

Подтверждением подобных намерений США является их выход из многих международных организаций в последние годы. «США вышли из ЮНЕСКО, потому что им не удалось убедить эту организацию не принимать туда Палестину в качестве самостоятельного образования. Они вышли из СПЧ ООН, так как Совет по правам человека принимает резолюции, которым США не могут препятствовать», – напомнил собеседник.

«Таким образом, для США характерен выход из международных организаций, которым они не могут навязать свою позицию, и провозглашение американского права всемирным. А теперь мы увидели еще один случай подмены международного права американским», – заключил Пушков.

Напомним, в понедельник американский Сенат проголосовал за так называемый Антидопинговый акт Родченкова, который предусматривает преследование со стороны США граждан других стран за применение допинга на спортивных соревнованиях.

«Акт Родченкова» касается всех соревнований, проводимых по правилам Всемирного антидопингового агентства. Акт заявляет о праве США преследовать тех, кого Вашингтон сочтет участником допингового сговора на соревнованиях с американским присутствием. При этом североамериканские профессиональные лиги (НБА, НХЛ и другие) правилам ВАДА не следуют, то есть их «акт Родченкова» не коснется, сообщает ТАСС.

По мнению чемпиона России по конькобежному спорту Сергея Лисина, США таким образом «пытаются подменить собой и своим правом международные спортивные организации». «Принятие «акта Родченкова» коснется не только российских, но и всех спортсменов в мире», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

Около года назад Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие этого документа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как США собираются распространять действие своих законов на весь мир с помощью «акта Родченкова». ВАДА считает необходимым распространить «акт Родченкова» и на американские лиги.

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