ВАДА захотело распространить «антидопинговый акт Родченкова» на американские лиги

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди выразил сожаление в связи с тем, что на североамериканские профессиональные лиги не распространяется принимаемый в США «Антидопинговый акт Родченкова».

«Насколько мне известно, этот акт не распространяется на профессиональные лиги в США. Это объясняется тем, что они не следуют кодексу [ВАДА]. Это прискорбно, меня это не радует», – передает его слова ТАСС.

Речь идет о Национальной хоккейной лиге (NHL), Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), профессиональных лигах по бейсболу (MLB) и американскому футболу (NFL).

В октябре Палата представителей Конгресса США проголосовала за «Антидопинговый акт Родченкова».

Газета ВЗГЛЯД писала, как США собираются распространять действие своих законов на весь мир с помощью «акта Родченкова».