В Кремле оценили принятый сенатом США «закон Родченкова»

Принятый сенатом США «закон Родченкова» является попыткой распространить свою юрисдикцию на другие страны, Москву такая трансграничная практика не устраивает и вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в Кремле «обратили на это внимание», передает РИА «Новости».

«Вы знаете, что не только в контексте именно этого документа, но и в целом мы крайне критически относимся к любым попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны», – добавил он.

По словам пресс-секретаря главы государства, «подобная трансграничная практика нас не устраивает, мы с ней не согласны, и, конечно, кроме обеспокоенности это ничего вызывать не может».

Ранее в WADA заявили о способности «закона Родченкова» подорвать антидопинговую систему.

Законопроект был единогласно принят палатой представителей, а в понедельник принят сенатом, и теперь поступает на подпись президенту США Дональду Трампу.

Он позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. При этом закон не действует в отношении американских профессиональных лиг и студенческого спорта.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США решили дисквалифицировать Всемирное антидопинговое агентство.