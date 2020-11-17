В WADA заявили о способности «закона Родченкова» подорвать антидопинговую систему

Принятый сенатом США законопроект, позволяющий американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены, по мнению Всемирного антидопингового агентства (WADA), может подорвать мировую антидопинговую систему, сообщают западные СМИ.

В WADA считают, что данный закон может отпугнуть информаторов о допинговых нарушениях, если будет риск, что их могут привлечь к ответственности, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Presse.

В организации обеспокоены, что подобные законы могут появиться в других странах по политическим причинам, например, в отместку против спортсменов из определенных стран.

Кроме того, закон не действует в отношении американских профессиональных лиг и студенческого спорта.

«Если это не достаточно хорошо для американского спорта, почему это хорошо для остального мира?», – сказал представитель WADA.

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт считает, что законопроект предлагает большую защиту для «чистых» спортсменов и информаторов, а также предоставляет инструменты, необходимые для привлечения к ответственности «международных допинговых заговорщиков, которые обманывают спорт, спонсоров и наносят вред спортсменам».

«Он устанавливает уголовное наказание для систем, осуществляющих мошеннические допинговые схемы, которые грабят спортсменов, граждан и бизнес», – добавил Тайгарт.

Напомним, законопроект назван именем информатора WADA Григория Родченкова. После отставки с поста директора московской лаборатории он уехал в США, там в интервью местной прессе объявил о «государственной системе» допинга в России, а позднее стал информатором WADA.

Законопроект был единогласно принят палатой представителей, а в понедельник принят сенатом, и теперь поступает на подпись президенту США Дональду Трампу.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США решили дисквалифицировать Всемирное антидопинговое агентство.