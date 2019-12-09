Замглавы РУСАДА: Я не могу назвать имя виновного в манипуляциях с допингом

«Ответы, которые предоставила наша сторона, звучали неубедительно до такой степени, что никто из сегодняшних членов исполкома не воздержался и не дал никакого позитивного комментария», – посетовала газете ВЗГЛЯД замдиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. Так она оценила итоги заседания ВАДА, на котором России запретили четыре года участвовать в международных соревнованиях.

В понедельник исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА, WADA) принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Также на четыре года нашей стране запретили принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Наших атлетов и тренеров допустят к международным соревнованиям, если те докажут свою непричастность к нарушению всемирного антидопингового кодекса. На различных чемпионатах «чистые» российские спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом и без гимна страны.

У российских спортсменов, которые не выступали до 2016 года, не должно возникнуть проблем с допуском на Олимпийские игры в Токио, уточнил позднее глава комитета ВАДА по соответствию Джонатан Тейлор.

Напомним, новый допинговый скандал разразился после того, как ВАДА получила от России базу данных Московской антидопинговой лаборатории (допинг-контроль российских спортсменов за 2012–2015 гг.). Комиссия, принимавшая базу данных, пришла к выводу, что в нее вносились изменения. Факт манипуляций позднее признал и руководитель РУСАДА Юрий Ганус. Изменения, по его словам, вносились в декабре прошлого – январе этого года, накануне передачи базы данных экспертам ВАДА, когда лабораторию контролировал Следственный комитет России. Позже Международный олимпийский комитет заявил, что ответственность за сохранность данных лежала на российских властях, а значит, именно они ответственны за возможные манипуляции.

Министр спорта Павел Колобков считает, что российские эксперты давали убедительные объяснения по вопросам ВАДА, но не были услышаны. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал обжаловать решение ВАДА в спортивном арбитраже.

Маргарита Пахноцкая (фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)

О том, можно ли винить в создавшейся ситуации российских чиновников, ответственных за антидопинговую политику, в интервью газете ВЗГЛЯД рассуждает заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

ВЗГЛЯД: Уже ясно, что решение ВАДА – это удар по российскому спорту. Но насколько сильный это удар?

Маргарита Пахноцкая: Ниже падать просто некуда. Подобное уже случалось какое-то время назад, но никаких реальных действий с российской стороны не предприняли.

Решение неприятное, но не могу сказать, что неожиданное. Вопросы ВАДА были отчетливо озвучены и никогда не скрывались. Все было максимально прозрачно и публично. Ответы, которые предоставила наша сторона, звучали неубедительно до такой степени, что никто из сегодняшних членов исполкома не воздержался и не дал никакого позитивного комментария, – хотя бы из каких-либо личных убеждений.

На мой взгляд, сейчас нужно сделать выводы. Их, конечно, можно было сделать еще в 2015 году, но видимо, не все были сделаны или недостаточно серьезные. И вот сегодня имеем то, что имеем. С этим надо работать. Причем серьезно, а не просто так, чтобы отвязались.

ВЗГЛЯД: Кто должен понести наказание за произошедшее? Можем ли мы назвать фамилии?

М.П.: Вопрос хороший, к сожалению, ответа с указанием конкретного лица, его имени и фамилии у меня сегодня нет. Не знаю, это хорошо или плохо.

Гарантии давал лично министр спорта, в письменном виде. Письмо это опубликовано на сайте ВАДА. Он гарантировал, что российская сторона под авансовое восстановление Российского антидопингового агентства выполнит два требования. Формально они были выполнены – база данных передана, но с двухнедельным опозданием, пробы в срок вывезены. Но он гарантировал, что база данных будет передана аутентичная. Это означает, что с ней не будет проведено никаких действий. Этот пункт не получилось выполнить – в том формате, о котором была договоренность.

Что заставило, каких людей сделать то, что они делали? Мне сложно сказать. Тут ведь вопрос гораздо более глубокий: как и в любом бизнесе, в спорте есть понятие доверия партнеру. Когда этот партнер из раза в раз провозглашает одно, а делает другое, то ему сложно доверять.

ВЗГЛЯД: Есть ли шанс, что наши чиновники все-таки сделают правильные выводы?

М.П.: Очень на это рассчитываю. Спорт – это весомая, существенная сильная отрасль в нашей стране. Если мы хотим быть игроком в этой отрасли на мировом уровне, тогда эти выводы жизненно необходимы. Если мы хотим продолжать оставаться мячом, который все пинают, можно оставить все как есть.

ВЗГЛЯД: Может, нужно решать вопрос на самом высоком уровне? Например, с вмешательством президента?

М.П.: Я думала об этом не один месяц. Это, наверное, мощнейший административный ресурс, который есть в стране. Но в таком случае возникает вопрос к этому огромному количеству чиновников, структур, подразделений, которые курируют сегодня наш спорт – какая у них функциональная обязанность? В частности тех, кто отвечает за антидопинговую деятельность. Для чего нужны они, если, условно говоря, второй раз подряд «операция провалена»?

Мне интересно, какие применяются санкции? Какая есть обратная связь к тем, кто не выполняет поручений президента? Не знаю. Справедливого ответа на это нет, потому что я представляю Российское антидопинговое агентство. Я не замахиваюсь на те вопросы или те полномочия, которые за рамками этого агентства.

На ваш взгляд В чем причина жесткого решения ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований? Борьба с допингом

Политика против России



С другой стороны, будучи обывателем, поклонником спорта, будучи активным участником всех международных событий, связанных с реализацией антидопинговой конвенции, которую подписала и Россия, я вижу, что у нас в этом отношении выбран странный вектор развития. И результат этого выбора мы наблюдаем сегодня.

ВЗГЛЯД: Теперь у РУСАДА есть три недели на апелляцию. 19 декабря у вас – плановое заседание. Планируете ли вы подачу документов в Спортивный арбитражный суд в Лозанне?

М.П.: Сейчас не могу ответить, позиция будет сформирована по итогам заседания. Но даже если будет решено подавать апелляцию, шансов на ее удовлетворение крайне мало.

Чтобы апеллировать, нужно быть абсолютно уверенным в своей правоте. Не знаю сегодня ни одного человека в России, который был бы уверен в правоте нашей позиции настолько, чтобы с чистой совестью апеллировать по решению ВАДА.

Отдельно у каждой из структур есть мнение, что мол, это сделали какие-то спортсмены, которые раньше были замешаны в скандалах, а мы и нынешние спортсмены не виноваты.

К счастью, сама РУСАДА в правах никак не ограничена, мы продолжим тестировать спортсменов, что будет одним из критериев их отбора на международные соревнования в нейтральном статусе. Это очень важно. В 2015 году к самой РУСАДА были вопросы, и проводить тесты тогда агентству запретили. Тогда этим занимались частные международные организации, которые курировались Британским антидопинговым агентством. На этот раз ситуация другая – и это единственная хорошая новость

ВЗГЛЯД: Как же России пока защищать права своих «чистых» спортсменов?

М.П.: Им нужно продолжать тренировки и выполнять свои квалификационные показатели. Не менее важно, а может быть и более важно, сохранить свою безупречную антидопинговую историю. Это означает – знать правила и соблюдать их.

Не менее важно сохранять свою безупречную антидопинговую историю. Это означает: знать правила и соблюдать их. Президенты некоторых спортивных федераций жалуются нам по телевизору, что мол, вот допинговые офицеры приезжают рано утром, не дают поспать или поесть. На мой взгляд, главы федераций такими жалобами вредят сами себе и своим спортсменам. Это прямая обязанность спортсмена – быть доступным для тестирования в любое время.

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Во-первых, такой метод поможет получить достаточное количество внесоревновательных отобранных проб. Во-вторых, – показать полное отсутствие нарушений. Не только положительных проб на допинг, но и фактов непредоставления информации. В-третьих, – отказ от сотрудничества с дисквалифицированными тренерами, врачами и так далее. В-четвертых, – обязательно пройденное обучение. У РУСАДА есть бесплатный он-лайн ресурс, который ежегодно обновляется с учетом всех последних нюансов. Мы делаем свою работу на высоком уровне.

Все это позволит спортсменам продемонстрировать свое безупречное портфолио и получить право участия в международных соревнованиях – Олимпийских играх и чемпионатах мира.

ВЗГЛЯД: То есть, если ты «чист», то РУСАДА найдет способ помочь тебе выступить?

М.П.: Именно так.

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