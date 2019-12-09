Министр спорта заявил об отказе ВАДА слушать «убедительные объяснения» России

Российские эксперты давали убедительные объяснения по вопросам ВАДА, но не были услышаны, заявил министр спорта России Павел Колобков.

«Сегодня ВАДА направила решение руководителю РУСАДА. Теперь у РУСАДА есть 21 день на подготовку ответа – согласны с решением или нет. Если не согласны, ВАДА отправляет иск в КАС, который будет рассматривать все с нуля, будет объективный процесс, где будут заслушаны свидетели, эксперты, позиция лаборатории. До этого момента решение в силу не вступает», – передает слова Колобкова РИА «Новости».

Он отметил, что на все вопросы и замечания ВАДА ответы уже получены.

«Экспертизе подвергалась такая же база данных, как у ВАДА. Не были представлены технические отчеты, они появились на сайте ВАДА только в пятницу утром. Наши эксперты давали убедительные объяснения, но не были услышаны», – заявил министр спорта.

Напомним, исполнительный комитет ВАДА принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе на Олимпиадах и чемпионатах мира. В частности, сборная России по футболу сможет выступать на ЧМ-2022 в Катаре только под нейтральным флагом.

На Олимпиадах в том числе собираются запретить и команду «Олимпийских атлетов из России» (OAR), в которую входили российские спортсмены на Играх в Пхенчхане в 2018 году.

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