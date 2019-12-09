Российских футболистов обяжут выступать под нейтральным флагом

Глава комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тейлор заявил, что Россия выступит на чемпионате мира по футболу в 2022 году под нейтральным флагом, если отберется туда.

«Если они пройдут отборочный этап, команда, представляющая Россию, не может участвовать, но они могут подать заявку на нейтральной основе, а не как представители России, и тогда уже будет выработано решение, как они смогут участвовать. Но условие – без российского флага, без представителей России», – сказал Тейлор, передает РИА «Новости».

25 ноября комитет ВАДА рекомендовал запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать до крупнейших международных соревнований только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах.

В понедельник исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Также было предложено запретить высшему руководству Олимпийского комитета России, включая всех членов исполкома организации, посещать и участвовать в крупных турнирах в течение четырех лет.