Комитет ВАДА предложил запретить поднятие флага России на любом крупном турнире

Комитет Всемирной антидопинговой ассоциации (ВАДА) предложил исполкому запретить поднятие российского флага на любом крупном турнире в течение срока отстранения, а также запретить России принимать у себя какие-либо международные турниры, сообщила пресс-служба ВАДА.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. В ВАДА уточнили, что рекомендации касаются всех стартов на международном уровне, передает ТАСС.

Кроме того, комитет ВАДА предлагает запретить России принимать у себя какие-либо международные турниры. Соревнования, ранее отданные России, даты которых совпадают со сроками дисквалификации, комитет предлагает перенести в другие страны, исключения составят лишь те случаи, когда сделать это не получится юридически и практически.

Также комитет предлагает запретить поднятие российского флага на любом крупном турнире в течение срока отстранения.

Помимо этого, в указанный период России может быть запрещено выдвигать свою кандидатуру для проведения соревнований как во время отстранения, так и после него. Таким образом, если рекомендация будет принята, Россия сможет бороться за проведение у себя международных соревнований лишь после окончания срока отстранения, кроме того, отдельным пунктом в документе значится, что Россия не сможет бороться за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года, независимо от того, когда конкретно будут проходить выборы.

Комитет также предлагает запретить российским чиновникам и представителям государственного аппарата занимать посты в комитетах и советах международных федераций, подписавших кодекс ВАДА. Рекомендовано запретить им посещать зимние и летние Олимпийские и Паралимпийские игры (включая юношеские), чемпионаты мира под эгидой федерации-подписанта кодекса, а также любой другой крупный международный турнир, проводимый в течение срока отстранения. При этом весь руководящий состав Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), включая членов правления и исполкома, не могут присутствовать или же принимать участие в крупных турнирах на протяжении этого времени.

Российские спортсмены и иные члены команды, согласно документу, могу получить допуск на международные старты только в том случае, если смогут доказать свою непричастность к нарушению антидопинговых правил, а точнее – если их фамилии не упоминаются в докладе главы комиссии ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Кроме того, для получения допуска российским спортсменам необходимо будет доказать, что в базе данных московской лаборатории не содержалось компрометирующих их сведений, а также то, что с его данными из базы не проводилось никаких манипуляций. Однако даже в случае получения допуска атлет не сможет представлять Россию.

Запрет также означает, что на время отстранения российские спортсмены будут лишены флага и гимна. Внеочередное заседание исполкома ВАДА запланировано на 9 декабря.

Накануне стало известно, что комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года.