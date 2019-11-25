Комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года

Комитет Всемирной антидопинговой ассоциации (ВАДА) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, сообщила New York Times.

В случае принятия рекомендации российские спортсмены смогут выступить на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио только под нейтральным флагом, передает ТАСС.

Ранее комитет по соответствию ВАДА призвал лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия.

В сентябре исполком инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории.