Комитет ВАДА рекомендовал лишить РУСАДА статуса

Российское антидопинговое агентство рекомендуется лишить статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, заявил комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства.

В адрес РУСАДА предлагается направить уведомление о несоответствии, а также заявление о серьезных последствиях несоблюдения кодекса и предложения по условиям восстановления.

Комитет рассмотрел «отчет департамента расследования и независимых экспертов», передает РИА «Новости».

Отчет касался ряда несоответствий в данных московской лаборатории и ответов российской стороны на список технических вопросов, передает ТАСС.

ВАДА примет решение по РУСАДА 9 декабря.

Напомним, ВАДА заподозрило РУСАДА в подделке данных московской антидопинговой лаборатории и начало процедуру лишения статуса.

Кроме того, Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила процесс восстановления членства ВФЛА.