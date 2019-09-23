WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало процедуру лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу, сообщили СМИ.

По сообщению Reuters, Россия обвиняется в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории, направленными в WADA в начале 2019 года, передает РИА «Новости».

«РУСАДА сегодня, согласно своей операционной деятельности, полностью соответствует кодексу. Этому есть подтверждение, потому что за два года РУСАДА прошло два аудита. Я за них отвечала, я могу это гарантировать со стопроцентной уверенностью. С другой стороны, есть документы – международный кодекс, стандарты – и согласно им РУСАДА является подписантом, и поэтому последствия ложатся на плечи агентства, хотя речь сейчас идет про образцы лаборатории, к которым РУСАДА не имеет никакого отношения – ни к лаборатории, ни к образцам», – заявила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что WADA заявило, что у России есть три недели, чтобы объяснить признаки манипуляций данными московской антидопинговой лаборатории.

Как заявил глава Института национальных антидопинговых агентств (iNADO) Майкл Аск, пока нельзя делать каких-либо окончательных выводов, но WADA должно снова отстранить РУСАДА. По его словам, возможно наказание должна понести вся страна, а не только национальное антидопинговое агентство

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