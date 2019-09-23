WADA дало России на оправдания три недели

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что у России есть три недели, чтобы объяснить признаки манипуляций данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Агентство (WADA) начало процесс, который означает, что у российской стороны есть три недели, чтобы ответить на все вопросы о неточностях в данных московской лаборатории», – цитирует Sportspressen главу Института национальных антидопинговых агентств (iNADO) Майкла Аска.

Он добавил, что пока нельзя делать каких-либо окончательных выводов, но WADA должно снова отстранить РУСАДА. По его словам, возможно наказание должна понести вся страна, а не только национальное антидопинговое агентство», передает ТАСС.

«Кроме того, есть вопросы к Международному олимпийскому комитету (МОК), который в свое время был против коллективного наказания России», – добавил председатель iNADO.

По словам главного редактора газеты «Советский спорт» Николая Яременко, Россию точно не отстранят от Олимпиады-2020, передает радио Sputnik.

Он отметил, что Международный олимпийский комитет не стал бы «так красиво и ярко Россию без ограничений приглашать для участия в Олимпиаде в Токио».

«Ясно, что это политическое и уже принятое решение – без России это не является форумом, где выступают сильнейшие спортсмены со всего мира. Поэтому ко всему этому надо относиться как к такому «покусыванию», отвоевыванию своего места и так далее», – пояснил Яременко.

Напомним, в пятницу журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил о возможных манипуляциях с допингом со стороны России. После этого The Telegraph сообщила, что России якобы грозит отстранение от Олимпийских игр.

После этого пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов заявил, что информация о возможном отстранении российской команды является слухами.